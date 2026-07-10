Chile quiere vender la energía de Vaca Muerta en Asia y apuesta a los puertos del Biobío

El corredor bioceánico entre Neuquén y la región chilena del Biobío dio un paso político clave. El gobernador Sergio Giacaman confirmó que solicitó al expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, actual embajador con misión especial para Asia, que promueva el petróleo y el gas de Vaca Muerta como parte de la oferta exportable chilena hacia los mercados asiáticos.

La declaración fue publicada por el diario chileno Diario Concepción, que describió la iniciativa como una estrategia para vincular la creciente producción energética neuquina con la demanda de países como China, Japón, Corea del Sur y el sudeste asiático.

«Le pedimos al expresidente Frei que junte la oferta de Neuquén con la demanda de los países asiáticos«, afirmó Giacaman. El gobernador sostuvo que, si el proyecto avanza, el gas y el petróleo provenientes de Vaca Muerta saldrán por los puertos del Biobío, generando empleo, inversiones y mayor actividad logística para esa región chilena.

Biobío quiere convertirse en la salida al Pacífico de Vaca Muerta

La propuesta se apoya en una ventaja geográfica. Los puertos del Biobío están más cerca de Vaca Muerta que Bahía Blanca, tradicional terminal exportadora sobre el Atlántico. Además, desde el Pacífico los viajes marítimos hacia Asia son más cortos y competitivos.

El proyecto contempla completar la pavimentación del corredor entre Andacollo y el paso Pichachén del lado argentino y mejorar la Ruta Q-45 en Chile. La infraestructura permitiría un tránsito permanente de cargas, turismo y transporte internacional, consolidando un corredor logístico entre ambos países.

Para Giacaman, la región ya dispone de activos estratégicos. El Biobío cuenta con puertos, un gasoducto y un oleoducto, aunque todavía requiere inversiones ferroviarias y mejoras viales para aprovechar plenamente el crecimiento de la producción neuquina.

Cinco claves que explican el nuevo escenario energético entre Neuquén y Chile

La integración energética entre ambos países cambió por completo respecto de hace dos décadas. El corte de las exportaciones de gas argentino en 2004 obligó a Chile a desarrollar terminales de Gas Natural Licuado (GNL) y diversificar su abastecimiento, reduciendo la dependencia de la producción neuquina.

El segundo cambio llegó con la recuperación del comercio petrolero. En 2023 volvió a operar el Oleoducto Trasandino (OTASA), que permanecía inactivo desde 2006, restableciendo el envío de petróleo de Vaca Muerta hacia la refinería de ENAP en la región del Biobío.

El nuevo escenario se completa con otros tres factores. Zapala se consolida como nodo logístico del corredor bioceánico; el paso internacional Pichachén se proyecta como el principal enlace permanente entre Neuquén y Chile; y la infraestructura energética chilena, hoy más diversificada, permite pensar en una integración comercial de mayor escala con destino a Asia.

Los ductos que vuelven a integrar a Argentina y Chile

La infraestructura energética entre ambos países está integrada por un oleoducto internacional y cinco sistemas gasíferos, varios de los cuales recuperaron actividad en los últimos años.

El Oleoducto Trasandino (OTASA) une Puerto Hernández, en Neuquén, con la refinería de ENAP en el Biobío. Tiene una capacidad de 110.000 barriles diarios y volvió a operar en 2023, convirtiéndose nuevamente en la principal vía de exportación de petróleo de Vaca Muerta hacia el Pacífico.

En materia gasífera, GasAndes es hoy el sistema de mayor utilización, con una capacidad de 10,5 millones de metros cúbicos diarios y operación bidireccional entre Mendoza y Santiago. También permanecen habilitados el Gasoducto del Pacífico, que conecta Neuquén con el Biobío; NorAndino, entre el norte argentino y Antofagasta; GasAtacama, hacia el norte chileno; y los gasoductos que abastecen las plantas de Methanex en Magallanes. Los dos primeros concentran actualmente la mayor actividad, mientras que NorAndino y Atacama operan con volúmenes reducidos y estacionales.

Del conflicto energético a la integración comercial

Durante los primeros años del siglo XXI la relación energética estuvo marcada por el corte de las exportaciones de gas argentino. Dos décadas después, el escenario cambió: la expansión de Vaca Muerta, la recuperación del OTASA y el desarrollo del corredor bioceánico volvieron a colocar a Chile como un socio estratégico para la salida de hidrocarburos hacia el Pacífico.

En ese contexto, la propuesta de Giacaman representa un paso más allá de la logística. La apuesta es que Chile no sólo funcione como país de tránsito, sino que incorpore la energía producida en Neuquén dentro de la cartera de productos que promociona en Asia, aprovechando su red portuaria y su política comercial con los mercados del Pacífico.