Argentina LNG: Adjudican el gasoducto de Vaca Muerta a Pumpco-Bonatti y Techint vuelve a quedar afuera

Este 9 de julio se definió la licitación para la construcción del gasoducto que integra el proyecto Argentina LNG, liderado por YPF en sociedad con la italiana ENI y la saudí XRG. La obra, que conecta Vaca Muerta con la costa rionegrina, es fundamental para la iniciativa que busca exportar gas natural licuado (GNL) al exterior por vía marítima.

Según informó La Nación, el consorcio integrado por YPF, ENI y XRG le adjudicó la construcción a Pumpco y Bonatti, que contaban con el respaldo de Contreras Hermanos. De esta manera la sociedad Techint-Sacde, que también competía por la obra, perdió otra vez una licitación vinculada a la formación no convencional.

Tanto la estadounidense Pumpco -propiedad del dueño de Inter Miami, donde juega Lionel Messi- como la italiana Bonatti construirán infraestructura en el país por primera vez. La nacional Contreras Hermanos participó en el diseño e ingeniería del proyecto, pero no participó de la licitación debido a que tuvo un carácter exclusivamente internacional.

Para que la obra pueda comenzar, todavía debe esperar a que se apruebe la decisión final de inversión (FID, por sus siglas en inglés) del proyecto.

La misma partirá desde el corazón de Vaca Muerta en Neuquén y atravesará el ancho de Río Negro, hasta llegar a la localidad costera de Sierra Grande. Contará con dos tramos paralelos de 527 kilómetros: un gasoducto de 48 pulgadas de diámetro, y un poliducto de 24 pulgadas por donde viajarán los componentes líquidos del gas

Cuando se finalice la construcción del gasoducto, será el de mayor diámetro de todo el país, incluso superando al Perito Moreno -ex Néstor Kirchner- y así como al de la obra de GNL a cargo de Southern Energy (SESA), consorcio integrado por Pan American Energy (30%) YPF (25%), Pampa Energía (20%), Harbour Energy (15%) y Golar LNG (10%).

Argentina LNG es llevado adelante por el consorcio YPF-ENI-XRG. Foto: gentileza.

Las derrotas de Techint-Sacde en el proyecto de Southern Energy

Se trate de otra mala racha para Techint-Sacde, ya que justamente, hace un par de meses, también se definió la licitación para la construcción del gasoducto San Matías, clave para el proyecto de exportación GNL desarrollado por SESA. En esa ocasión, el consorcio ganador fue Victor Contreras-SICIM, mientras que el grupo de Paolo Rocca quedó en segundo lugar tras ofertar por una suma de 610 millones de dólares.

En la competencia por el gasoducto también habían participado Contreras-Bonatti-Pumpco, Oilfield Production Services (OPS), y BTU. Por otra parte, dentro de la misma licitación, OPS fue la seleccionada para la construcción de la planta compresora.

No se trataba de la primera vez que Techint perdía una licitación relacionada a Vaca Muerta. A principios de este 2026, Tenaris -empresa subsidiaria de la compañía- perdió la compulsa por los caños del tendido contra la firma Welspun, de origen indio. El resultado generó entonces grandes repercusiones, incluso disparando un cruce público entre Paolo Rocca y el presidente Javier Milei.