Avenida Mosconi en obra: Cierran el domingo el ingreso a Neuquén por el puente carretero

Moverán el pórtico de ingreso de la ciudad el domingo y se cortará el acceso por el puente carretero (foto Emiliano Ortiz)

El ingreso a Neuquén se deberá realizar este domingo por el tercer puente, debido a que estará suspendido el tránsito hasta las 13 en el acceso por los puentes carreteros en el sentido Cipolletti – Neuquén.



La interrupción será a partir de las ocho y el desvío por el tercer puente estará coordinado por el personal municipal de tránsito y las policías tanto de Neuquén como de Río Negro. Así lo informó hoy el subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, Francisco Baggio, en declaraciones radiales a la emisora universitaria UNCO- CALF.

La ampliación de la vieja ruta 22 o avenida Mosconi, tendrá un viaducto de ingreso los primeros 600 metros, en las inmediaciones del puente carretero (foto Emiliano Ortiz)



El corte del tránsito será por el retiro del pórtico de lectura de patentes, que funciona en el ingreso a la capital. “El pórtico se retira y se hará una estructura para elevarlo y volverlo a instalar”, aclaró Baggio.

La modificación de la altura se debe a que la ampliación de la avenida Mosconi, que en los primeros 600 metros, prevé un viaducto en altura que está en ejecución.



“Necesitamos readecuar la estructura. Es importante porque mide en tiempo real, el ingreso de vehículos a Neuquén y esto sirve para planificar”, explicó el funcionario. Se eligió el domingo, en el horario de 8 a 13, porque es el momento de menor tráfico .



La circulación se desviará al tercer puente sobre el río Neuquén, que comunica la ciudad capital con Cipolletti a la altura de la ruta 7 en el Cañadón de las cabras (desde el lado neuquino) y la salida de Cipolletti por ruta 151 desde Río Negro.



Según la última medición de junio, por el puente carretero ingresan desde Cipolletti diariamente 52.000 vehículos, mientras que otros 31.000 autos acceden por la ruta 7 ó avenida Raúl Alfonsín y unos 26.000 por la Ruta 22, del ingreso desde Plottier.