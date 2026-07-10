La reforma de la coparticipación municipal irá finalmente a la Legislatura y será debatida en agosto

(AP) No le pierde pisada. Mbappé anotó su octavo gol en el Mundial, la misma cifra que el argentino Lionel Messi.

En febrero, el gobernador Alberto Weretilneck reunió a los intendentes para presentarles su proyecto de reforma de coparticipación. Foto: Marcelo Ochoa.

La reunión de Gabinete permitió precisar una batería de proyectos de ley que el gobernador Alberto Weretilneck remitirá a la Legislatura en agosto para su tratamiento.

La nómina -según testigos del encuentro- incluye la reforma de la coparticipación municipal, que se lanzó en febrero pero, luego, quedó en suspenso por resistencia de los intendentes que advertían de la baja de sus ingresos.

La iniciativa gubernamental finalmente llegará a la Legislatura y se incorporará un artículo donde se compensará a los municipios que proyectan mermas de sus actuales ingresos. El ministro de Gobierno, Agustín Ríos, quedó a cargo del texto definitivo, previéndose el envío del proyecto para su tratamiento en agosto.

Actualmente, en la distribución de la masa coparticipable, establecida por la Ley 1.946, confluyen tres componentes: un 20% en partes iguales para todos los municipios, un 40% según la población y otro 40% de acuerdo con la recaudación provincial generada en cada jurisdicción.

Mayor aumento 52% Incremento en la coparticipación de Fernández Oro, a partir de su fuerte aumento de la población, según el censo del 2022. La variación mayor.

La reforma gubernamental sostiene la fórmula y solo modifica el índice de población, que actualmente se basa en el censo de 1991, con ciertas actualizaciones técnicas, y se pasará a aplicar directamente las cifras del relevamiento oficial del 2022. Estos datos ya eran objetados por varios intendentes porque entendían que las cifras oficiales no reflejan el aumento real de sus localidades.

En Bariloche, hace unos días, Weretilneck adelantó que la discusión por la coparticipación municipal se retomaría. “El problema —admitía— es de dónde salen los fondos para compensar a los que pierden. Este es el punto que hay que analizar”, explicó.

En Gabinete, el martes, el gobernador informó de su decisión de avanzar en la presentación del proyecto en la Legislatura y la incorporación de un esquema de compensación de “los 13 municipios que pierden”.

En febrero, el gobernador reunió a los intendentes para presentarles su modificación, abriendo una ronda de discusión y estimando su tratamiento legislativo para abril.

El esquema inicial del Gobierno provincial preveía su tratamiento legislativo para abril, pero se postergó por la resistencia advertida por varios intendentes.

Ese escenario comprendió durante marzo reuniones zonales entre funcionarios y jefes comunales para intercambiar opiniones y consensuar la iniciativa, que preveía un encuentro general para el 31 de marzo con el objetivo de concluir el proyecto definitivo que se remitiría a la Legislatura.

Esa convocatoria no se hizo, pues el gobernador advirtió la fuerte resistencia y, además, la inexistente defensa de los intendentes favorecidos que dejaban a su gobierno con el costo exclusivo de la discutida modificación.

El otro día, Weretilneck explicó la vuelta al proyecto para dar “respuesta a los municipios que hoy están siendo perjudicados”, entre ellos, Bariloche, Cipolletti, El Bolsón, Fernández Oro, Dina Huapi y, entre otros, Roca.

En cambio, hay municipios perdidosos porque sus aumentos poblacionales quedan por debajo de la media provincial. Allí aparecen Viedma, Villa Regina, Allen, Cinco Saltos, Choele Choel, Sierra Grande, San Antonio, Valcheta y otros.

Queda precisar la redacción final del proyecto gubernamental porque, en el marco del debate con los intendentes, los funcionarios habían aceptado algunas “correcciones” técnicas.

La definición de Weretilneck en el encuentro del Gabinete estuvo centrada en la inmediata presentación del proyecto en la Legislatura y, además, estimó que los municipios con reducción en sus recursos totalizan 13. Esta cantidad es inferior a la proyección inicial de las intendencias con recursos menguados. Así, la propuesta definitiva tendría modificaciones de la idea original.