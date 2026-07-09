Alerta por nieve y lluvia en Neuquén y Río Negro para este viernes 10: en dónde se eleva a «naranja»

El Servicio Meteorológico Nacional ratificó la alerta por nieve y lluvia en Neuquén y Río Negro para este viernes 10 de julio. En algunas zonas, la advertencia se eleva a «naranja». Cuáles son las zonas afectadas y los peores horarios.

Según precisó el organismo nacional, la alerta amarilla por nieve implica «nevadas de variada intensidad», con valores estimados de acumulación entre 10 y 20 centímetros, aproximadamente. «No se descarta la probabilidad de precipitación en forma de lluvia o aguanieve en las zonas de menor elevación», indicaron.

Por otra parte, la alerta amarilla por lluvia significa que el fenómeno ocurrirá de forma «persistente», con valores de precipitación acumulada entre 10 y 30 milímetros. «No se descarta precipitación en forma de lluvia y nieve mezclada en las zonas de más elevadas», acotaron.

En esta línea, la alerta «naranja» advierte por «lluvias fuertes y persistentes», con valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 milímetros, aproximadamente. «Se espera que en las zonas más altas la precipitación sea en forma de lluvia y nieve mezclada», concluyeron.

Alerta por nieve y lluvia en Río Negro este viernes 10 de julio

Las zonas bajo alerta amarilla por lluvia durante la mañana de este viernes 10 son:

Bariloche.

Cordillera de Pilcaniyeu.

Cordillera de Ñorquincó.

Las zonas bajo alerta por lluvia durante la mañana y la tarde inclusive son:

Este de El Cuy.

General Roca.



En donde la alerta por lluvia rige solo por la tarde es en:

Avellaneda.

Pichi Mahuida.





Por último, las zonas que estarán bajo alerta por lluvia durante la mañana y luego por nieve durante la tarde son:

Meseta de Pilcaniyeu.

Meseta de Ñorquincó.

9 de Julio.

Oeste de El Cuy.

25 de Mayo.



Alerta por lluvia y nieve en Neuquén este viernes 10 de julio

Las zonas bajo alerta amarilla por lluvia en Neuquén únicamente durante la mañana son:

Los Lagos.

Cordillera de Huiliches.

Cordillera de Lácar.

Sur de Aluminé.

Por su parte, las zonas bajo alerta amarilla por lluvia desde la mañana hasta la tarde inclusive son:

Confluencia.

Este de Añelo.

Este de Pehuenches.

Picún Leufú.





Mientras tanto, las zonas que estarán bajo alerta amarilla por lluvia durante la mañana, y luego por nieve por la tarde son:

Catán Lil.

Collón Curá.

Zapala.

Zona baja de Aluminé.

Zona baja de Huiliches.

Zona baja de Lácar.



A su vez, las zonas que estarán bajo alerta amarilla por lluvia desde horas de la madrugada hasta la tarde inclusive son:

Este de Loncopué.

Este de Picunches.

Este de Ñorquín.

Oeste de Añelo.

Oeste de Pehuenches.

Sur de Chos Malal.

Sur de Minas.



Por último, las zonas que estarán bajo alerta naranja por lluvia desde la madrugada hasta la tarde inclusive son: