Oficial: las extraordinarias seguirán hasta fin de mes para tratar el salario docente y el financiamiento universitario

El Poder Ejecutivo nacional oficializó este miércoles la prórroga del período de sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación. A través de una normativa publicada en el Boletín Oficial, se confirmó que el trabajo legislativo se mantendrá activo hasta el 28 de febrero de 2026, ampliando el margen de debate para proyectos clave que el oficialismo busca sancionar.

La medida fue formalizada mediante el Decreto 103/2026, el cual lleva las firmas del presidente Javier Milei y el vocero presidencial. Esta extensión se fundamenta en las facultades que la Constitución Nacional le otorga al mandatario en sus artículos 63 y 99, permitiéndole convocar o dilatar la actividad parlamentaria fuera del calendario ordinario de sesiones.

La reforma del financiamiento universitario entra en agenda

Uno de los puntos más relevantes de la prórroga es la inclusión de un nuevo tema de peso en el temario parlamentario. Se trata del proyecto de Reforma de la Ley N° 27.795, centrada específicamente en el financiamiento de la educación universitaria y la recomposición del salario docente.

Esta iniciativa, que será enviada próximamente por el Ejecutivo, surge tras la disputa judicial por la actualización presupuestaria que el Gobierno debió enfrentar luego de apelar medidas cautelares previas.

Además, el cronograma legislativo sumará una jornada adicional a lo previsto originalmente. Este ajuste técnico responde a una estrategia legislativa para sortear las normas internas de la Cámara de Diputados.

Según el reglamento, si restan diez días o menos para el cierre de las sesiones, la emisión de dictámenes pierde efectos prácticos; con la extensión al 28 de febrero, el oficialismo se garantiza el plazo legal necesario para que las comisiones puedan emitir despachos válidos.

Con este movimiento, la gestión de Milei busca ganar tiempo político y asegurar el tratamiento de reformas que considera esenciales antes del inicio del período de sesiones ordinarias en marzo.