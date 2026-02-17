El Gobierno aceptó los cambios y ahora tendría los votos para aprobar la reforma laboral 

Luego de que el gobierno cedió eliminar el artículo 44, que regulaba el régimen de licencias, Diego Santilli y Silvana Giudici aseguraron que tienen suficientes legisladores para abrir la sesión y para ganar las votaciones en general y en particular de todos los artículos.

Fue definitoria la advertencia que hicieron Cristian Ritondo y Gustavo Sáenz acerca de que los diputados del PRO y los que representan a Innovación Federal no están dispuestos a apoyar el artículo 44. Ni la versión original, que despertó la controversia, ni la versión corregida que había propuesto Patricia Bullrich.

Es decir, cuando el plenario de comisiones en Diputados emita dictamen, eliminarán por completo el artículo 44 y el régimen de licencias por enfermedad o accidente y seguirá como se aplica bajo la ley actual: el empleador las paga al 100%.

La decisión de la mesa política también le saca un argumento de peso a la CGT, que anunció un paro y confirmará los detalles este miércoles en una conferencia de prensa a las 11.

Qué decía el artículo sobre las licencias médicas que el Gobierno eliminará de la Reforma laboral

Con el cambio de normativa que estipulaba el artículo 44, cuando un trabajador sufría un accidente o una enfermedad no relacionada con su empleo y no podía cumplir con sus tareas, tenía derecho a cobrar una parte de su sueldo mientras durara esa situación. Si la imposibilidad surgía de una acción voluntaria y consciente que implicaba un riesgo para su salud, percibía el 50% de su salario habitual, durante tres meses si no tenía personas a cargo, o durante seis meses si contaba con familiares legalmente a cargo. En caso de recaída de una enfermedad crónica, solo se consideraba un nuevo episodio si habían transcurrido más de dos años desde la última manifestación.

En los casos en que el accidente o la enfermedad no fueran consecuencia de una conducta voluntaria y consciente del trabajador, correspondía el 75% del sueldo, por los mismos plazos según la situación familiar. Si el empleador suspendía al trabajador por motivos económicos o disciplinarios, esa medida no afectaba el derecho a percibir el porcentaje de salario previsto durante el período de enfermedad o accidente.