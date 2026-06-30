El Gobierno ratificó el rumbo económico y destacó al PRO como aliado clave para las reformas

El Gobierno nacional ratificó todos los lineamientos de su plan económico porque consideró que la economía “va bien” y valoró la alianza política como el PRO, al considerar que este espacio es esencial para consolidar el cambio en la Argentina.

El Gobierno ratificó el rumbo económico y destacó la alianza con el PRO

Estos fueron los principales lineamientos de las declaraciones del portavoz presidencial, Adrián Ravier, durante su primera conferencia de prensa en la Casa Rosada.

Ravier comenzó su participación con una declaración de 25 minutos en la que enfatizó los logros del Gobierno en materia económica y subrayó las mejoras en los resultados de las pruebas Aprender.

También dio información sobre la situación de argentinos en Venezuela. Por otro lado, se excusó de expresarse acerca de la situación del exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, porque dijo que a partir de ahora hará su defensa como un ciudadano más.

Sobre el tema económico, Ravier aseguró que “la economía va bien” y reiteró que “lo peor ya pasó”. No obstante, reconoció que hay preocupación en los sectores vinculados a la producción y al consumo por la debilidad de la actividad.

El portavoz aseguró que el progreso se expandirá a partir de una mejora del crédito, que potenciará el consumo, y que eso se producirá cuando se consolide la baja de la inflación.

En ese sentido, adelantó que los datos para junio marcan que podría perforar el 2%.

Consultado sobre la persistente compra de dólares por parte de los individuos en un contexto en el que no es la mejor inversión, el vocero consideró ese proceso como “natural” a raíz del historial económico del país.

Ravier señaló que el ministro de Economía, Luis Caputo, y su equipo económico están tomando medidas para blindar a la economía argentina ante el proceso electoral que se producirá en 2027.

En ese sentido, remarcó la compra de reservas y el cierre de acuerdos con organismos multilaterales para hacer frente a la posible dolarización que suele producirse en el país antes de cualquier elección.

“Caputo y su equipo están blindando a la Argentina. Un cambio de gobierno eventualmente podría implicar un cambio de reglas, y ese cambio de reglas puede significar que inversiones hundidas se pierdan parcialmente y eso, por supuesto, genera un costo para la Argentina. Yo creo que el equipo económico se está adelantando a esos hechos”, explicó.

Por otro lado, defendió la política tarifaria y la quita progresiva de subsidios pese a que son medidas “antipáticas” y “con un alto costo político”.

“Más allá de que lo tenemos en Vaca Muerta, es necesario generar inversiones” y para que eso se consiga, aseguró que fue “importante liberar los precios”.

Ravier dijo que este tipo de medidas conduce a “otro tipo de acciones en la familia”, entre las que remarcó: ‘Bueno, ahora que está más caro el gas, voy a tratar de abrigarme, más que prender el gas’”.

Relación con el PRO

Consultado sobre la relación con el PRO, Ravier destacó el rol de la fuerza que lidera Mauricio Macri y la consideró fundamental para afirmar el proceso de cambio.

“El PRO es un aliado clave. Nosotros no tenemos mayoría hoy en diputados y en el senado para aprobar leyes por nosotros mismos”, admitió el funcionario.

Ravier sostuvo que Mauricio Macri y Javier Milei, “están en sintonía”.

“Cuando hay dos partidos puede haber algún roce en algún momento, puede haber declaraciones desafortunadas; a veces son declaraciones individuales de alguna persona, pero creo que estamos trabajando muy bien juntos, creo que estamos alineados, creo que es por ahí, digamos, y se esperan más reformas estructurales”, remarcó el nuevo portavoz.

Venezuela

En otro orden, precisó que, de acuerdo a la información oficial obtenida a la fecha, seis ciudadanos argentinos murieron en el terremoto en Venezuela. También indicó que hay ocho solicitudes para encontrar ciudadanos sin paradero, y una persona se encuentra hospitalizada. Además, la Cancillería Argentina ha recibido 235 solicitudes vía email y celular para resolver distintas situaciones.

Corresponsalía Buenos Aires