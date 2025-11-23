El Gobierno se disputa la primera minoría en Diputados: a cuántas bancas quedó del peronismo

A menos de un mes para la renovación en el Congreso, el Gobierno se disputa con la oposición la primera minoría en la Cámara de Diputados. La Libertad Avanza sigue agregando legisladores a sus filas y 11 aliados durante el primer tramo de la gestión se pasaron a la bancada oficialista. Cuáles son las negociaciones claves de cara a diciembre.

El objetivo de la primera minoría para los libertarios es conseguir más lugares en las comisiones, como así también reclamar sus respectivas presidencias. Estos espacios fundamentales para el control político del Congreso.

A esto, se le agrega lo que significaría un golpe para el peronismo, ya que le quitaría margen de maniobra para avanzar con una agenda opositora.

Con los nuevos ingresos a las filas de Javier Milei, el oficialismo quedó a sólo cinco bancas de distancia de Fuerza Patria, quienes retienen -hasta el momento- 96 escaños.

El Gobierno negocia sumar más aliados dentro de la Cámara de Diputados

Una de las apuestas del oficialismo es conseguir romper el bloque del peronismo dentro del recinto. En este sentido, apuntan directamente al gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, quien cuenta con cuatro diputados que le responden; y Gerardo Zamora, mandatario de Santiago del Estero, quien controla a siete legisladores.

La otra estrategia es recuperar a viejos diputados de La Libertad Avanza que se alejaron durante el último año y que formaron el interbloque Desarrollo y Coherencia.

Allí se encuentran Oscar Zago y Eduardo Falcone, del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID); y Marcela Pagano, Lourdes Arrieta, Carlos D’Alessandro y Gerardo González, de Coherencia. Estos mismos se alejaron después de peleas con Martín Menem y hasta incluso haber criticado a Milei.

Desde Infobae revelaron que desde el interbloque respondieron que hubo varios intentos de repesca por parte de los libertarios, pero a su vez aseveraron que se sienten «cómodos» en su situación.