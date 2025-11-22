Sesiones extraordinarias: el Gobierno acelera su estrategia para concretarlas antes de que termine el año

El Gobierno busca concretar las sesiones extraordinarias antes de que termine el año y afina su estrategia para poner en agenda las distintas reformas que impulsará el presidente. Fuentes cercanas al libertario adelantaron que Javier Milei evalúa oficializar el llamado antes del 10 de diciembre.

Fuentes de la Casa Rosada adelantaron a Noticias Argentinas que antes de concretar el llamado oficial a sesiones extraordinarias, el Gobierno está pensando en desdoblar las fechas para tratar en tandas las principales reformas y proyectos de ley que aspira a sancionar para el segundo tramo de la gestión de Javier Milei.

Según se supo, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, tiene intenciones de extender las sesiones en enero. Lo más probable es que durante el primer mes del 2026 haya un receso y la actividad se retome del 1 al 28 de febrero.

Cabe recordar que además del Presupuesto 2026 y las reformas, la agenda parlamentaria incluye también la jura de los nuevos legisladores que se programó para el viernes 28 de noviembre en la Cámara de Senadores y el 3 de diciembre en Diputados.

La intención del Gobierno es ir a sesiones extraordinarias ya con las bancas renovadas del Congreso, las cuales en su mayoría están ocupadas por el oficialismo tras el triunfo de las elecciones del 26 de octubre.

El temario que diseñó la Casa Rosada para tratar a partir del 10 de diciembre es ambicioso e incluye reformas de segunda generación que requieren el respaldo opositor en el que trabajan tanto Menem como ministra Patricia Bullrich y el ministro del Interior, Diego Santilli, quien puso en marcha una gira política nacional donde mantuvo varios encuentros con gobernadores provinciales.

El Gobierno ultima detalles de las reformas laboral y educativa

El Gobierno informó que ya tiene listos los borradores de las reformas laboral y educativo. Los textos serán enviados en estos días al Congreso.

Los integrantes del Congreso de Mayo están analizando las dos medidas, todos ya tienen versiones avanzadas de los proyectos y están ultimando detalles entre ellos antes de la próxima reunión.

Según la información brindada por el sitio Infobae, el grupo ya fue convocado a un nuevo encuentro en la Casa Rosada para el próximo 26 de noviembre y será encabezado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El informe final está previsto que se entregue el 15 de diciembre con los resultados del trabajo. Luego el Gobierno enviará los proyectos al Congreso, el cual ya va a estar conformado con nuevas bancas.

Sobre la reforma se reveló que podría incluir la transformación de algunos aspectos de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), los regímenes especiales y los procedimientos judiciales. El propósito es modernizar los criterios de registración, organización de la jornada, vacaciones, beneficios sociales, licencias por enfermedad, indemnizaciones y regulación de actividades consideradas esenciales, entre otros.

Respecto a la reforma educativa, se supo que el tema también está en plena etapa de análisis. Una de las propuestas que se pusieron sobre la mesa consiste, por ejemplo, en la derogación de algunos aspectos de la ley N° 26.206, lo que traería novedades tanto para el nivel inicial, como para el primario y el secundario.