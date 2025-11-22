Quiénes son Alejandra Monteoliva y Carlos Presti, los nuevos integrantes del Gabinete de Javier Milei

El Gobierno anunció este sábado quiénes serán los reemplazantes de Patricia Bullrich y Luis Petri en las carteras de Seguridad y Defensa. Alejandra Monteoliva y el teniente general Carlos Alberto Presti ocuparán su lugar cuando los actuales titulares asuman sus respectivas bancas en el Congreso Nacional el próximo 10 de diciembre. Quiénes son.

A partir de un comunicado oficial de la Oficina del Presidente, Javier Milei le agradeció a Bullrich y Petri por sus servicios y acotó que iniciarán una nueva etapa «impulsando las ideas de la libertad desde el Senado y la Cámara de Diputados».

Un militar será ministro de Defensa por primera vez desde el regreso de la democracia

Este sábado anunciaron que el actual jefe del Estado Mayor General del Ejército, el teniente general Carlos Alberto Presti, dejará su cargo para asumir como titular del ministerio de Defensa.

El Gobierno destacó que «por primera vez desde el regreso de la democracia», una persona con «intachable carrera militar» estará al frente de la cartera a cargo de la defensa nacional y sus fuerzas armadas.

Presti nació el 23 de junio de 1966. Se formó en el Colegio Militar de la Nación, de donde egresó en 1987 como subteniente de infantería.

A lo largo de su trayectoria ocupó roles clave: fue comandante de la IV Brigada Aerotransportada, jefe del Regimiento de Asalto Aéreo 601 y director del Colegio Militar.

En misiones internacionales, Presti se desempeñó como jefe del batallón argentino de paz en Haití. También tuvo experiencia diplomática: fue agregado de Defensa en varias embajadas centroamericanas.

Académicamente, cuenta con formación avanzada: estudió en la Universidad del Salvador y en la Escuela Superior de Guerra “Teniente General Luis María Campos”, donde se especializó en Estado Mayor, estrategias y organización.

Fue designado jefe del Estado Mayor General del Ejército por decreto presidencial a fines de 2023, en un recambio de alto nivel que implicó el pase a retiro de 22 oficiales superiores más antiguos. Su ascenso fue oficializado mediante el decreto 119/2023.

Tras anunciar su designación, el Ejecutivo indicó que esto implica la inauguración de «una tradición» y solicitó que se mantenga al resto de la dirigencia política: «Dando por finalizado la demonización de nuestros oficiales, suboficiales y soldados«.

Quién es Alejandra Monteoliva, encargada de seguir con la «Doctrina Bullrich» en el Gobierno

Asimismo, esta fecha se informó que la actual secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva, será la nueva ministra de Seguridad Nacional cuando Patricia Bullrich asuma como senadora el próximo 10 de diciembre.

«Ha sido una pieza fundamental de la ‘Doctrina Bullrich’, que establece como prioridad la lucha frontal contra el nnarcoterrorismo y las organizaciones criminales, y el mantenimiento del imperio de la ley y el orden en las calles de la República Argentina», indicaron.

A través de sus redes sociales, Bullrich le dedicó una publicación a Alejandra Monteoliva, quien asumirá su rol frente al ministerio de Seguridad.

“Estuviste a mi lado con una capacidad de trabajo y una solidez que marcaron una enorme diferencia. Te vi esforzarte, crecer y construir experiencia”, sentenció Bullrich y agregó que esta nueva etapa la va encarar «con lo que más te define: resultados, coraje y honestidad».

Monteoliva lleva casi 30 años en la gestión pública en Argentina y también en otros sectores de Latinoamérica.

Se egresó de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba y tiene un Magíster en Planificación y Gestión del Desarrollo de la Universidad de los Andes, en Colombia.

Durante su estadía en el país colombiano, fue secuestrada por la guerrilla de las FARC mientras era discípula del general Óscar Naranjo Trujillo.

Monteoliva fue ministra de Seguridad en Córdoba durante la gestión de Juan Manuel de la Sota y después formó parte del gobierno de Macri como directora de Planificación y del Observatorio del Delito y directora de Operaciones de las Fuerzas Federales y Policiales.

Asumió como secretaria de Bullrich en junio de 2024, cuando la ministra le pidió la renuncia a Vicente Ventura Barreiro “por haber intentado interferir en un proceso licitatorio de servicios de comida para el Servicio Penitenciario Federal”.