El ISSN sumó la credencial virtual para facilitar el acceso a sus afiliados

En línea con lo que ocurre en otras obras sociales o prepagas, el Instituto de Seguridad Social del Neuquén puso en marcha la credencial virtual web. De este modo, se puede acreditar que la persona es afiliado al ISSN cuando va a una consulta médica u otras prácticas. La implementación de esta tarjeta virtual no invalida a la física ni a la aplicación Salud porque todas están en vigencia.

La obra social de los agentes provinciales y municipales, los que están por diversos convenios, más los adherentes implementó la credencial virtual para afiliados y afiliadas. Esta modalidad permite certificar la afiliación cuando se requiere la atención médica, se realice algún estudio o práctica. Su utilización no invalida a la tarjeta física porque conviven las dos alternativas.

Desde el organismo se informó que para acceder a la credencial vitual web, las y los afiliados deben ingresar a la oficina virtual del ISSN. Una vez que lo hicieron -se debe tener un usuario o crearlo en el caso de no tenerlo- la primera pestaña que aparece hacia el margen izquierdo es la que indica: credencial virtual web -credencial titular y carga-.

El paso siguiente es colocar el cursor en afiliado y como ya están cargados los datos aparece el nombre y apellido del titular. Seleccionada esa opción aparece la credencial virtual y la pestaña: generar token. Es precisamente ese código alfanumérico el que se le debe informar al médico o la persona que habilite la atención en el consultorio. Figurará tanto el afiliado como las cargas de familia que tengan.

Desde el organismo se informó que la idea es facilitar el acceso a la atención o en los trámites que deban hacerse como el pago del coseguro. No solo servirá para la atención médica sino que también está habilitada para las farmacias y ópticas. Es una alternativa ante la pérdida o el olvido de la tarjeta física al momento de concurrir a una consulta.

«Todos son documentos que validan la afiliación al ISSN y que deben ser aceptados por los prestadores», se agregó. Los restantes son la tarjeta física, la AppSalud y el certificado provisorio.

Por otra parte, a partir de este mes rige la actualización trimestral para afiliados y adherentes, según los planes por los que se opte.

Los nuevos valores correspondientes a septiembre de este año son el plan Infantil -que contempla de 0 a 17 años, la cuota es de $118.000; el plan Joven -desde los18 a los 35 años- es de $105.000 y el tracional o familiar por persona se va a $207 mil.