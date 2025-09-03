Manejaba de todo: echaron a un estatal de Zapala por manipular el sistema de licencias de conducir

Un empleado estatal del municipio de Zapala fue cesanteado por un hecho insólito. En su paso por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el hombre a cargo de otorgar los carnets de conducir se había auto-aprobado todas las categorías de las licencias de conducir. Sin haber rendido ningún examen o realizado algún trámite alguno, el cesanteado estaba habilitado hasta para manejar ambulancias a nivel nacional.

La Secretaria de Gobierno, Belén Aragón, explicó que la situación fue alertada cuando el trabajador fue trasladado a la secretaría de Servicios para cumplir con las tareas de chofer. Si bien la agencia se trata de un organismo nacional, el mismo depende de la municipalidad a través de un convenio.

«En ese intercambio de información con los diferentes secretarios, llamó la atención claramente las diferentes categorías que tenía«, indicó a Canal 7.

Una vez advertido el caso chequearon su legajo, el cual recopila la información de todas las auditorías, y allí saltó que estaba todo en blanco, sin ningún expediente conformado.

«Se autorizó todas las categorías habidas y por haber dentro de las licencias de conducir sin haber rendido ningún examen, sin tener el psicofísico adecuado para tal fin», detalló y añadió que lo llevó a cabo a principios del año pasado.

Denunciaron al estatal de Zapala que manipuló el sistema de carnets de conducir

Aragón mencionó que el empleado trabajó dos años en la agencia, a la cual no entró por concurso, sino que primero estuvo en la fiscalía municipal y «automáticamente» es pasado a la planta permanente de Seguridad Vial a través de una «resolución» firmada por la gestión anterior en el año 2012.

Asimismo, la funcionaria destacó que esta persona estaba habilitada legalmente a manejar ambulancia y cualquier otro tipo de peligro, por lo que representa «un peligro» para la ciudadanía en general.

En este sentido, no descartó que esta persona haya ingresado al sistema para facilitar el trámite de la licencia a algún tercero.

Por último, Aragon anunció que, además del cesanteo, el municipio radicó una denuncia en la fiscalía provincial, como así también solicitó al organismo nacional a bloquear todos los carnets de conducir que corresponden al hombre.

Dado a que fue cesanteado, y hasta que avance la investigación judicial, el trabajador seguirá cobrando su sueldo hasta que reciba alguna sanción más severa por parte de las autoridades.