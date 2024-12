El kirchnerismo busca expulsar a Edgardo Kueider del Senado el próximo jueves por «inhabilidad moral»

Unión por la Patria pidió una sesión para el próximo jueves 12 con el objetivo de remover a Edgardo Kueider. El pedido se da mientras el legislador entrerriano enfrenta la prisión domiciliaria en Asunción, Paraguay, tras haber sido detenido el último miércoles en la Triple Frontera con U$D 200.000 sin declarar.

Con las firmas de José Mayans, Juliana Di Tullio y Anabel Fernández Sagasti, el peronismo/kirchnerismo presentó un proyecto para excluir a Kueider de la Cámara alta por “inhabilidad moral” en los términos del artículo 66 de la Constitución Nacional, con el fin de “preservar la integridad institucional del Senado”.

El bloque presentó este viernes el pedido formal de sesión ante la vicepresidenta Victoria Villarruel y adjuntó una copia de la imputación por parte de las autoridades paraguayas.

“Cualquier maniobra dilatoria que busque postergar el tratamiento de este tema solo podrá ser entendida de una manera: complicidad”, aseguraron los senadores.

No obstante, Villarruel podría dilatar la convocatoria como lo hizo otras veces durante el año, amparada en una facultad que le da el reglamento para fijar los días de sesiones. Además, el tema no figurará en el temario de las extraordinarias, pero en el kirchnerismo sostienen que no es necesario porque se trata de un asunto interno del Senado que deben resolver sus propios integrantes.

Para excluir a un legislador, la Constitución exige dos tercios de los votos. Pero antes, Unión por la Patria tiene por delante el desafío del quórum: con 33 integrantes, está a cuatro del número necesario para abrir la sesión. Y, por el momento, ni La Libertad Avanza ni el resto de los bloques garantizan presencia. Para el kirchnerismo, será un “principio de revelación”.

Los senadores oficialistas se llamaron a silencio, mientras que el PRO emitió un comunicado en el que consideró que “la Justicia debe actuar con celeridad en la investigación para el esclarecimiento de los hechos” y agregó que “todos los funcionarios públicos, sin excepción, tenemos la obligación de someternos a la Justicia y de responder por nuestras acciones”.

“Primero tenemos que esperar el dictamen de la Justicia, pero hay que ir a fondo”, dijo a La Voz Luis Juez, jefe del bloque amarillo.

“No puede haber una mirada oportunista con esto. La política no ha tomado dimensión del desprestigio que esto significa para nosotros. No podemos dejar que el kirchnerismo nos corra con las banderas de la ética. La corrupción no tiene ideología; el tema nos salpica a todos”, advirtió el cordobés.

El bloque radical no se pronunció al respecto y allí hay quienes esperan que, como mínimo, Kueider pida formalmente la licencia. “Esto le hace pésimo a la política”, reconoció un integrante de la bancada presidida por el correntino Eduardo “Peteco” Vischi, que a lo largo del año colaboró con el Gobierno.

El Interbloque Provincias Unidas, donde está Kueider, también quedó descolocado. Hasta el momento solo difundió un comunicado en el que pidió que “la Justicia investigue los hechos hasta el esclarecimiento”.

El espacio está integrado por la cordobesa Alejandra Vigo, el correntino Carlos “Camau” Espínola, el salteño Juan Carlos Romero, la chubutense Edith Terenzi, la neuquina Lucía Crexell, y Kueider.

En los pasillos del Senado hay opositores que desconfían de la jugada kirchnerista y recuerdan que el bloque no actuó de la misma manera con el caso del tucumano José Alperovich, que terminó condenado a 16 años de prisión por abuso sexual. Durante la investigación el exgobernador estuvo de licencia, pero no fue expulsado del Senado.

Con el caso Kueider también hay otra especulación vinculada a su reemplazo. Es que si el senador es removido del cuerpo, su lugar sería ocupado por Stefanía Cora, una joven diputada provincial de Entre Ríos que fue segunda candidata en la lista del Frente de Todos en 2019 y está enrolada en La Cámpora.

Con la asunción de Cora, Unión por la Patria ganaría un integrante y pasaría a tener 34, a solo tres del quórum propio. En cambio, si Kueider pide licencia, su banca quedaría vacante.

Reacciones en Diputados

En Diputados, también hubo reacciones este viernes en torno al caso que conmociona al país. Margarita Stolbizer (Encuentro Federal) presentó una denuncia contra Kueider para que se investigue el origen de los fondos. “Atento al grado de funcionario público, corresponde a la Justicia argentina realizar una exhaustiva investigación”, sostuvo la bonaerense.



La diputada sugirió que la Oficina Anticorrupción remita todas las declaraciones juradas desde la asunción como senador en el Congreso; y una medida similar en organismos de la provincia de Entre Ríos donde haya cumplido funciones. También, que los Registros de Propiedad del Inmueble y del Automotor informen sobre las propiedades y vehículos a su nombre; y que la Dirección Nacional de Migraciones detalle todas las salidas del país de Kueider.



Paralelamente, el diputado de Unión por la Patria y excanciller Santiago Cafiero presentó un proyecto para crear una comisión investigadora que esclarezca si la Ley Bases de Javier Milei fue sancionada de manera irregular. Kueider fue uno de los votos a favor que garantizaron la aprobación de la iniciativa en el Senado.



“Sin dudas, el proceso de tratamiento y aprobación de la ley en cuestión (…) deja un importante manto de sospecha sobre diversas instancias, eventuales implicancias y posibles irregularidades de forma (con las responsabilidades consecuentes) que sólo pueden enmarcarse en los vicios de una actividad que se realiza de espaldas al pueblo y soslayando el principio democrático de la transparencia”, alertó Cafiero en el proyecto.