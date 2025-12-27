El mapa de las privatizaciones 2026: una por una, las empresas que el Gobierno quiere vender

El Gobierno nacional avanza con un plan de privatizaciones que apunta a más de una decena de empresas públicas en 2026. La estrategia oficial busca redefinir el rol del Estado, atraer capital privado y obtener recursos para reforzar las reservas.

Privatizaciones 2026: el listado completo de empresas que el Gobierno pone en revisión

En ese marco, se proyecta la venta o transformación de firmas vinculadas a la infraestructura, los servicios y el transporte. Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la nómina incluye organismos estratégicos con fuerte presencia estatal y alcance federal.

Entre las primeras aparecen la Administración de Infraestructura Ferroviaria, la Administración General de Puertos, Contenidos Públicos, Edu.Ar y la Empresa Argentina de Navegación Aérea. Además, el plan contempla avanzar sobre Fabricaciones Militares y la Operadora Ferroviaria.

El Gobierno busca avanzar con privatizaciones en sectores de energía, transporte y servicios públicos.

Asimismo, figuran Radio y Televisión Argentina, la Casa de Moneda y la agencia Télam. A ese grupo se suman Transener, las represas hidroeléctricas y AYSA, la empresa que brinda agua potable y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

En paralelo, el Ejecutivo completó el proceso de transformación de Sociedades del Estado en Sociedades Anónimas.

Decretos, sociedades anónimas y sectores estratégicos bajo la lupa oficial

Este viernes se inscribió en el Registro Público la última conversión: Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado pasó a denominarse Ferrocarriles Argentinos Sociedad Anónima Unipersonal. La medida se enmarca en el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 70/2023.

Según lo dispuesto por el presidente Javier Milei, las empresas con participación estatal quedaron alcanzadas por la Ley General de Sociedades N° 19.550, “en igualdad de condiciones con las sociedades sin participación estatal y sin prerrogativa pública alguna”.

Por último, la mira oficial se concentra especialmente en energía y transporte. Allí se incluyen Corredores Viales, con 9.000 kilómetros de rutas; Enarsa; Intercargo, que “despertó el interés de un grupo francés”; y la Vía Navegable Troncal, conocida como Hidrovía.