El MPN enfrenta un escenario electoral complicado en el sur para el 2023

El Movimiento Popular Neuquino tiene por delante un 2023 «complicado» en dos de las principales ciudades del sur de la provincia, donde la oposición política, y en particular Juntos por el Cambio, fantasea con dar el golpe en las elecciones y arrebatarle el control de las intendencias.

Si bien tanto Carlos Saloniti en San Martín de los Andes como Fabio Stefani en Villa La Angostura han anticipado a sus colaboradores la intención de disputar su reelección, en el partido afirman que tendrán competencia en las internas, posiblemente desde franjas del sector Azul como también del espacio que lidera el diputado Rolando Figueroa.

En el caso de La Angostura, hay movimientos de la actual ministra de Deportes, Alejandra Piedecasas, como de dirigentes enfrentados a Stefani que podrían ir con los violetas como el exintendente Roberto Cacault o el propio vice, Luciano Villalba.

Un dirigente del sector Azul reconoció a estas ciudades como «lo más complicado que tiene hoy el MPN», al menos en función de lo que están mostrando los sondeos. El precandidato a gobernador Marcos Koopmann estuvo de recorrida por las localidades del sur en los últimos días, con el objetivo de reforzar la presencia oficialista en las principales ciudades, aunque aún no se hicieron actos masivos como los de Villa El Chocón, Neuquén o Zapala.

La misma fuente explicó que las encuestas que se están realizando, por el momento, incluyen relevamiento «por partidos, no por figuras», lo que puede agrandar cierto margen de error. Es decir, los sondeos indican que Juntos por el Cambio es el espacio político que más votarían los vecinos de ambas localidades, que no es lo mismo que manifestarse a favor de un candidato en específico. La alianza todavía no oficializó quiénes serán sus contendientes, pero ambas ciudades son parada obligada para todos los dirigentes nacionales que visitan Neuquén. El exministro Guillermo Dietrich incluso dio por ganada la intendencia de San Martín durante su recorrida por la provincia hace unas semanas.

En el MPN reconocen que Saloniti «no está bien visto» y que necesitan hacerlo crecer si es que busca finalmente repetir.

A los problemas políticos que ya venía enfrentando el municipio por la inseguridad se le sumó esta semana un reclamo de ATE por «persecución sindical y violencia de género» contra una delegada del sindicato. La organización que conduce Carlos Quintriqueo acusó a Saloniti de haber dado una orden de bloquearle a la trabajadora el medio aguinaldo por ser de una línea disidente a la delegación local del gremio.

En La Angostura tampoco el escenario es más tranquilo. Stefani enfrenta internas desde el comienzo de su gestión que derivaron en escándalos judiciales e institucionales todavía sin resolver. El más reciente encuentra al Concejo Deliberante en una polémica por la línea de sucesión, tras la renuncia del presidente del cuerpo David Tressens Ripoll, otro actor que podría jugar en un escenario de internas.

A ello se sumó el jueves el crimen de un empleado municipal por el cual terminaron varios policías detenidos.

«Son ciudades que están mal, por eso pierde el oficialismo en las encuestas», observó el dirigente Azul.

Cómo fueron los triunfos del 2019

Villa La Angostura fue a las urnas para elegir a su intendente el 27 de octubre del 2019, en coincidencia con los comicios nacionales. Se usó el sistema de boletas de papel y se presentaron siete candidatos.

Fabio Stefani del MPN resultó ganador con un 35,5% de los votos válidos sobre un 26,2% que obtuvo Mirna Gómez, la candidata del Frente de Todos. La diferencia entre ambos, en términos de votos, fue de 683.

Quien resultó tercero fue el postulante que llevaba el PRO, Néstor Payllalef, quien cosechó un 15,7%. Más atrás quedó Héctor Venica, de Nuevo Compromiso Neuquino, con 4,59%, pues Juntos por el Cambio no logró conformar una lista de unidad en esa elección.

Saloniti reemplazó en la intendencia a Brunilda Rebolledo, quien solo permaneció un mandato. Foto: archivo Patricio Rodríguez.

En cuanto a San Martín de los Andes, los comicios municipales coincidieron con los de la gobernación. El 10 de marzo los vecinos tuvieron que optar entre seis candidatos en las máquinas de voto electrónico.

Carlos Saloniti del MPN se impuso por un ajustado 31% sobre el candidato del entonces Cambiemos, Esteban Bosch, quien se quedó con el 28,5%. La diferencia de sufragios entre ambos fue de 439, aun menor que en La Angostura.

El kirchnerismo, que llevó el nombre de Unidad Ciudadana-Frente Neuquino, obtuvo el tercer lugar para Martín Rodríguez con un 26,5%.