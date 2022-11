El municipio Bariloche firmó convenio para involucrar a vecinos en la prevención de delitos

El municipio incorporará tecnología para generar una red de comunicación con los vecinos, en tiempo real y con ayuda de los teléfonos celulares, para detectar y prevenir eventuales delitos, según un modelo desarrollado en Buenos Aires por el municipio de San Miguel.

El funcionamiento es sencillo y gratuito, según explicaron los técnicos, ya que no ocupa memoria ni uso de “datos” en el móvil y solo se vale de la red de mensajería whatsapp, mediante un acceso directo (con un ícono específico) que conecta con la red de monitoreo municipal, que funciona las 24 horas.

El intendente Gustavo Gennuso dijo que la inseguridad a nivel local es motivo de fuerte preocupación, “aunque no está al nivel de otras grandes ciudades” del país, especialmente en materia de homicidios y otros delitos violentos. Aclaró sin embargo que no hay datos estadísticos confiables porque “mucho no se denuncia”.

Explicó por ejemplo que lo más frecuente son los delitos contra la propiedad, con delincuentes que abren autos o ingresan a casas vacías, una modalidad que tiene especial impacto en el público turístico.

El sistema se denomina “Ojos en alerta” y fue presentado hoy por el intendente Gustavo Gennuso con su par de San Miguel, Jaime Méndez, quien dijo que no hay transacción económica de por medio y sólo se trata de un convenio de colaboración. La propuesta fue gestada en el municipio del oeste bonaerense, donde funciona hace varios años, y ya fue transferida “con éxito” a 24 localidades en 8 provincias del país.

El secretario de Comunicación de San Miguel, Cristian Méndez dijo que en esa ciudad están adheridas 150 mil personas a “Ojos en alerta”, lo que representa el 50% de la población. Sostuvo que lograron por esa vía un cambio de comportamiento general, porque “los vecinos están más despierto, se involucran en la prvención del delito” y el resultado fue un importante descenso en los delitos “que se denuncian sí o sí”, como homicidios y robo de vehículos.

El intendente Gustavo Gennuso presentó el sistema «Ojos en alerta”. Foto: Chino Leiva

Señaló que la participación comunitaria es muy fluida, “a razón de 2.000 mensajes por mes, y que ante cada aviso se pone en marcha el sistema de detección y prevención, con las fuerzas de seguridad si hace falta. Según indicó, hay mucha gente que no se inclina por llamar a los teléfonos de emergencia cuando ve una amenaza a la seguridad pero sí apela al “mensajito”, porque es más rápido y sencillo.

Gennuso dijo que ahora comenzará en Bariloche la tarea de difundir la herramienta para logra la adhesión de los ciudadanos. Apuntó que en algunos barrios ya existen grupos organizados por celular para avisar situaciones sospechosas o posibles delitos, pero en adelante buscarán “facilitar y generalizar” esa red y vincularla en forma directa con Protección Civil y con el sistema de monitoreo municipal, que funciona las 24 horas, con 120 cámaras, y está próximo a incorporar otras 30.

“Ahora el trabajo es generar reuniones barrio por barrio, para promover la incorporación al programa general”, explicó el intendente. En la presentación también estuvo la subsecretaria de Protección Civil del municipio, Patricia Díaz, que será la encargada de esa tarea.