El Partido del Trabajo y la Equidad salió en defensa de Magdalena Odarda

El Partido del Trabajo y la Equidad (ParTE) de Río Negro respaldo a su titular, Magdalena Odarda, luego que renunicara a la presidencia del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y aclaró que «renuncia a un cargo pero no a la defensa de los derechos de los más humildes».

Mediante un comunicado de prensa se indicó que «demostró ser una funcionaria que funciona, y que no dudó en ‘usar la lapicera’ en defensa de los vulnerados hasta el último minuto de su gestión» y destcaron como logros que hizo en el INAI «lo que nadie había hecho, reivindicando los valores que la describieron siempre, priorizando la institucionalidad y el compromiso con la misión que con orgullo aceptó desempeñar».

Señalaro desde la agrupación que la tiene como referente que «se fue manteniendo su proclama por la paz y la no violencia, valores que todo estado de derecho, en un gobierno nacional y popular, debe reafirmar como política de Estado».

«Respecto de los dichos del Ministro Buteler y el legislador Martín -todos directa o indirectamente vinculados a Mauricio Macri- no nos sorprende la ‘doble moral’ que ostentan a cara descubierta» y «aturde el silencio cómplice de estos funcionarios cuando un poderoso magnate inglés se apropia fraudulentamente de un lago y grandes extensiones de tierras en zona de frontera, como Joe Lewis en Lago Escondido».

Aunque señalaron sobre esos funcionarios que «su reacción es totalmente opuesta cuando los reclamos provienen de los más humildes y oprimidos que claman por el no me mates, no me despojes de mi tierra, no juzgues mi cultura, no me discrimines, permíteme vivir dignamente».

Los partidarios de Odarda cuestionaron la política de tierras fiscales en la provincia de Río Negro, apuntando contra el ministro de Gobierno, Rodirgo Buteler; y sobre el legislador Juan Martín señalaron que «antes de presentar un ‘beneplácito’ o hablar de una referente política como Magdalena, vaya corriendo a dar explicaciones a la justicia penal por los aportes ilegales que utilizó para su campaña, tal como lo denunció su propio jefe, Aníbal Tortoriello».

Puntualizaron que «pareciera que algunos se asustaron con la noticia de que Magdalena Odarda vuelve a Río Negro y que se va a plantar como principal opositora al oficialismo extranjerizante, endeudador y antiderechos que ya desde hace muchos años está pintado de amarillo».