«Vuelvo a la Provincia y voy a disputar cada cargo institucional», fue el mensaje de Magdalena Odarda para la política rionegrina en el mismo texto de despedida de la presidencia del Instituto nacional de Asuntos Indígenas (INAI).



Ese regreso se dará en el ámbito en el Frente de Todos rionegrino, incluso en su renuncia adelantó que tiene intacta «la convicción de fortalecer la unidad en la diversidad» de esa sociedad con el justicialismo con otras fuerzas, entre ellas, la propia: RIO.

Aún la turbación del momento, Odarda se enfocó en su proyección rionegrino. Esa atención no es nueva porque, hace algunos días, fue ella quien encabezó una reunión en Cipolletti de los aliados al PJ. Los partícipes se fueron con el compromiso de volver a juntarse el próximo 1° de septiembre.

Ya entonces, el propósito primario del encuentro era reaccionar frente al proceso electoral del 2023 y, para eso, empujar al justicialismo para trabajar en la convocatoria y análisis de una estrategia conjunta del Frente de Todos.

Odarda encabezó ese cónclave, que reunió además a Frente Grande, Partido de Trabajo y del Pueblo, entre otras fuerzas. Sorprendió la concurrencia del Movimiento Evita y, puntualmente, de la ex diputada nacional Ayelén Sposito, que integra el Consejo del PJ.

Otro volumen promete el llamado en el inicio de septiembre, a partir de la dimisión de Odarda de sus labores nacionales. Ya antes, sus allegados pregonaban un relanzamiento en Río Negro para las elecciones del año próximo.

No tuvo rodeos en adelantar su plan inmediato en el mismo escrito de despedida. »Volveré a mi provincia para seguir la lucha». Completó que va a «disputar cada cargo institucional para el cual me he preparado todos estos años, siempre bregando por la unidad de todos los sectores que defienden los derechos de los más humildes».

Esta actuación se advertirá -evidentemente- en un Frente de Todos reposado y que no oculta sus grietas cuando intentan abandonar ese estado.

La adhesión política-electoral en favor de Odarda en la Provincia es un punto todavía por repasar.

En Nación, el rescate no llegó. El presidente Alberto Fernández ordenó el despido aunque militan juntos en el hoy devaluado Partido del Trabajo y la Equidad (Parte).

Otro que no quiso o no pudo hacer algo más que transmitirle la determinación presidencial fue su jefe inmediato, el ministro Martín Soria, con quien compartió la última formula del FdT en Río Negro.

El hijo de la ex senadora, Facundo Montecino Odarda se reunió con Sergio Massa cuando el ahora ministro visitó Viedma. Luego, el legislador adhirió al bloque del Frente Renovador. Tampoco sirvió ese flamante realineamiento.

Apoyo a la ex titular del INAI de la comunidad Buenuleo

«Fue una presión política». De esta forma, Sandra Serman, integrante de la comunidad Buenuleo, se refirió a la renuncia de Magdalena Odarda a la presidencia del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

«Nuestra amiga Magdalena hizo presión donde nadie ha querido tocar y ahora tenemos las consecuencias. De hecho, nos sorprendió que esto no haya sido antes. No solo pensando en la comunidad Buenuleo sino en general», dijo Serman.

Integrantes de esa comunidad habían sido denunciados por usurpación en una causa que aún hoy sigue vigente. En septiembre del 2020, Odarda firmó la resolución por la cual reconoce «la ocupación actual, tradicional y pública de la Comunidad Lof Che Buenuleo sobre 481 hectáreas en la zona del cerro Ventana», en Bariloche.

Esa decisión generó una fuerte polémica porque se publicó en el Boletín Oficial un día después de que la Justicia rionegrina confirmara el desalojo de los acusados.

Serman consideró que los gobernadores fueron los responsables por la salida de Odarda: «Además, no debemos olvidar que Magdalena se paró para poder solucionar el tema de Lago Escondido. Un palo quemado que nadie quiere agarrar».