Marcha atrás con las fotomultas en Plottier: el Deliberante aprobó una ordenanza para suspenderlas

Luego de la polémica generara por el cobro de fotomultas en Plottier, este jueves el Concejo Deliberante local aprobó una ordenanza para suspender el sistema momentáneamente y ordenar que el Ejecutivo amplíe la información sobre su funcionamiento.

Como informó Diario RÍO NEGRO, el proyecto se había presentado inicialmente como un pedido de informes a la intendencia. Pero después de su abordaje en comisión, se decidió avanzar con una iniciativa que ordenara la suspensión.

La propuesta estuvo a cargo de los bloques de Juntos por el Cambio, Evolución y Fuerza Libertaria.

Nuevas críticas contra el intendente

El primero en exponer ante los concejales hoy fue un vecino de la ciudad, quien hizo uso del derecho a peticionar. Al tomar la palabra, relató una experiencia personal con el sistema y la utilizó como ejemplo para retratar sus flaquezas.

Más tarde habló la concejal Fernanda Esquivel (Comunidad), que tomó el micrófono para explicar por qué se había optado por cambiar el formato del proyecto.

Dijo que la decisión de proponer directamente la suspensión de las fotomultas se tomó por la falta de respuestas que ha evidenciado el Ejecutivo a los pedidos de informes en estos de dos años Lo mismo pasó con las solicitudes para entrevistarse con el jefe comunal, señaló la edil.

En su repaso por el camino hasta la sesión, recordó que cuando se propuso avanzar con el proyecto para derogar la medida, surgió un nuevo problema: no había ordenanza que derogar porque, precisó Esquivel, el municipio no había enviado ninguna para implementar el sistema.

El concejal Rodrigo Ramos (Comunidad), uno de los autores de la propuesta legislativa, había precisado el martes pasado que la controversia iba en aumento y que los cuestionamientos de los vecinos habían llegado hasta el Concejo.

La mayoría de las críticas eran contra la falta de difusión y los inconvenientes registrados con el mecanismo de cobro, que se propuso con la opción de un pago voluntario. También por la escala de los montos, superiores a los $400.000 en algunos casos, y la falta de claridad sobre el destino del dinero.

Fotomultas suspendidas en Plottier: qué dice la ordenanza

El proyecto fue trabajado en la comisión Gobierno y Desarrollo Social, y alcanzó la aprobación por unanimidad esta mañana. Su primer artículo es el principal, ya que ordena la suspensión del sistema y de «todos los actos administrativos sobre su implementación»

Además, solicita al Ejecutivo que en un plazo de cinco días hábiles dé a conocer la fundamentación del nuevo sistema de fotomultas, el nombre y la razón social de la empresa contrata para el servicio, el proceso de selección utilizado y el instrumento legal que respaldó al municipio.

El pedido alcanza también a las infracciones contempladas por el sistema, las multas económicas previstas para cada una de ellas, el procedimiento para informar al ciudadano infractor la multa correspondiente, el plan de difusión, la utilización de un número de WhatsApp privado para atender consultas, el rol del Tribunal de Faltas y el decreto que reglamentó el cobro de las multas.

Los concejales, a su vez, exigieron conocer los porcentajes de recaudación que van a la municipalidad y la empresa, además del destino que se le da al dinero en el caso del Ejecutivo local.

El concejal de Juntos por el Cambio, Pablo Scialabba, explicó luego de la votación que la ordenanza empezará a regir una vez que sea publicada. Recién entonces, detalló, quedará suspendido el sistema.

Aclaró que la casa legislativa «no está en contra» de las fotomultas si funcionan para regularizar el tránsito. Pero contrastó que, en este caso, la implementación de las mismas parece estar más atenta a la recaudación que al mejoramiento de la circulación en sí.

«El Ejecutivo tiene ahora 10 días hábiles para eventualmente vetar esta ordenanza Si lo llega a hacer, probablemente tengamos que volver a insistir. E imagino que, sancionada por unanimidad, nadie va a cambiar de criterio de un día al otro«, agregó.

A su turno, Claudia Namuncurá (Comunidad) contextualizó el debate en el Concejo y habló de un «avasallamiento dentro de la municipalidad de Plottier», que le ha «faltado el respeto al resto de los poderes», incluida «esta casa legislativa».

«Queremos prevención y esto de prevención no tiene nada, es recaudatorio», reprochó. «Creo que esta casa le ha dicho basta a la falta de respeto con los vecinos, a hacer un negociado con unos pocos», concluyó.