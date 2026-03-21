El hospital frenado en la meseta tiene fecha de reactivación: el anuncio de un ministro de Neuquén

La reactivación de la obra del hospital Norpatagónico con recursos de la provincia de Neuquén fue destacada por el ministro de Salud, Martín Regueiro, quien anunció que los trabajos posiblemente se retomen en abril y que la parte «gruesa» del edificio podría terminarse en el transcurso de este año.

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Entrevistado por RÍO NEGRO RADIO, el funcionario aseguró que se trata de «un proyecto importante» para el Gobierno, porque «tiene que ver con la respuesta que necesitamos para atender la demanda» que hoy enfrenta el sistema sanitario.

Reconoció que el edificio había quedado parado «en el medio», y comentó que ahora «se está poniendo todo a punto para empezar fuerte el mes que viene con la obra».

Hospital Norpatagónico: lo primero que se terminará

El ministro dijo que lo primero que se completará será la «estructura de hormigón» del hospital, algo que «no se puede hacer por partes y se debe abordar de manera integral».

Respecto a los plazos, precisó que esa etapa podría culminarse antes de fin de año, pero que los interiores y la habilitación del centro médico como tal quedará para más adelante.

La idea del Ejecutivo, según adelantó, es avanzar con la infraestructura compleja y abrir «módulos» específicos de atención.

En primera instancia se instalaría «un hospital de día y un quirófano», pensados para aquellas intervenciones que «no llevan tanto tiempo y permiten que los pacientes puedan tener la externación en el día«, explicó el titular de la cartera sanitaria.

El objetivo, detalló, es darle un respiro al resto de los hospitales de la zona metropolitana, cada vez más demandados por la población de Neuquén y también por aquellas personas que, atraídas por el fenómeno Vaca Muerta, eligen esta región de Argentina para vivir.

Sostuvo que marzo será un mes récord para la sistema sanitario neuquino, tanto en cantidad de pacientes como de consultas realizadas. De acuerdo a su análisis, en esa dinámica influyen, más allá del factor demográfico, la situación económica y social del país con personas que, por ejemplo, ya no cuentan con prepaga.

El reclamo de las empresas constructoras

La reactivación del Norpatagonico se conoció el viernes pasado, con un decreto en el Boletín Oficial en el que se confirmó un «acuerdo transaccional» entre el Gobierno y las empresas constructoras, Riva y Codam, para saldar deudas pendientes y acordar el reinicio de las tareas.

Las firmas habían iniciado un reclamo administrativo en 2023 por problemas financieros y logísticos en la concreción de la obra, iniciada un año antes, en 2022.

El planteo se repitió en 2024. Argumentaron que la ecuación económica de la iniciativa estaba rota y que Nación, luego de formar parte del proyecto en un primer momento, había anunciado su retiro ante el cambio de gobierno.

El nuevo convenio establece el pago de una recomposición económica fijada con valores de marzo de 2025. La cifra fue establecida en $7.368.172.388,52, producto de la diferencia estimada entre el presupuesto primario del hospital y el reclamo de las contratistas.

Regueiro hizo énfasis en la complejidad de la construcción, no solo por la cuestión arquitectónica, sino también por «el desafío de llevar todos los servicios hasta esa parte de la meseta«, a pocos metros de la Autovía Norte.

«Estamos hablando de agua, gas y electricidad, además de líneas de colectivos, que se van tener que reconfigurar», agregó el ministro.