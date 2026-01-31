El temporal dejó casas anegadas, rutas cortadas y falta de energía en varios puntos de Neuquén

El temporal de lluvia y viento que azotó gran parte de la provincia de Neuquén dejó como consecuencia casas anegadas; rutas intransitables en el norte; caída de postes y cortes de energía en la línea de 33 kilovatios de Planicie Banderita y San Patricio del Chañar; más las dificultades con el servicio de agua potable. Las cuadrillas de operarios de las diferentes reparticiones trabajan para restablecer tanto las vías de comunicación como el servicio de energía. Tricao Malal y Aluminé entre las localidades más afectadas.

Los anuncios de tormentas fuertes se cumplieron el viernes por la tarde y pasado el temporal, empezaron a advertirse las consecuencias. El corte de la energía eléctrica fue uno de los problemas sobre los que se debió trabajar. Desde el Epen se informó que alrededor de las 18 del viernes se reportó la caída de cinco postes de la línea troncal que abastece a Planicie Banderita y San Patricio del Chañar, por lo que el servicio se vio afectado.

La línea de 33 kilovatios se vio interrumpida y los operarios del Epen se dedicaron a su reparación. En tanto, a las 2 de la madrugada del sábado se restableció el servicio en Aluminé y Villa Pehuenia, dijo el presidente del Epen, Mario Moya en diálogo con LU5.

Moya señaló que la semana entrante marcará una baja en la temperatura y esa situación permitirá avanzar con las tareas preventivas. «La temperatura y el consumo están ligados. Es casi una curva que se siguen paralelas. Lo mismo ocurre con un servicio esencial como es el agua: entre más temperatura más consumo de agua y hace que se aumente el consumo de energía», describió.

Agregó que se «puede proyectar cómo se va a comportar el sistema, pero realmente cuando aparecen estos estos consumos excesivos, (obliga) a hacer un replanteo para ver cómo lo podemos abordar». Si las condiciones lo permiten, se podrá «hacer acciones inmediatas» y otras preventivas con las cooperativas dedicadas a la subdistribución de la energía en las localidades.

Las consecuencias del temporal: la ruta provincial 2 está cortada. (Foto: gentileza)

En Tricao Malal se cortó la ruta 2

En el norte neuquino, Tricao Malal sufrió un fuerte embate de lluvia que provocó la interrupción de la ruta 2, como consecuencia del barro y piedras que dejó el agua a su paso. La vía provincial está socavada debido al crecimiento de un arroyo y un cañadón natural, según se informó desde Vialidad Provincial.

A pesar de la fuerza del agua y las condiciones, no se reportaron personas afectadas porque se encontraban a unos 100 metros del lugar. Se refirió que la ruta provincial 42, permaneció intransitable por el desborde del arroyo Tricao Malal, en inmediaciones al cámping municipal.

Las máquinas de Vialidad Nacional debieron trabajar en el tramo comprendido entre Las Lajas y Chos Malal, en la Ruta Nacional 40, debido a la acumulación de barro, piedras y sedimento, a la altura de Chorriaca y Pampa del Salado.

Mientras que en la ruta provincial 53 que vincula la Ruta 40 con Coyuco y Cochico presenta serios daños y Viliadad provincial trabaja para mantenerla en condiciones de transitabilidad. En el caso de Manzano Amargo, la provincial 54 también se vio afectada por las intensas precipitaciones del viernes que determinaron la interrupción de la circulación. Hay seguridad perimetral y Policía en el sector.

La situación de Aluminé

De acuerdo al reporte provincial, Aluminé se encuentra entre las localidades más afectadas. Las lluvias intensas provocaron viviendas anegadas y la inundación en el hospital local. Una casa sufrió un derrumbe parcial.

La actividad eléctrica registrada provocó principios de incendio que furon controlado por el Sistema Provincial de Manejo del Fuego. En ningún caso hubo personas heridas. En las áreas rurales de Junín de los Andes se asitieron a 11 focos de incendio y todos fueron contenidos.

En tanto, tanto en Senillosa como en Centenario hubo voladura de chapas y caída de árboles. En Zapala, hubo vientos superiores a los 85 kilómetros en la hora, sin daños.

Para este sábado 31, las rutas provinciales y nacionales se encuentran transitables, aunque se recomienda circular con extrema precaución. Se informó que las autoridades continúan monitoreando la situación ante la persistencia de condiciones meteorológicas inestables en la provincia.