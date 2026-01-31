Alerta en El Chocón por el caudal del río Limay: piden máxima precaución por erogaciones

El río Limay presenta variaciones en su caudal debido a erogaciones programadas desde la Central Hidroeléctrica Pichi Picún Leufú. Desde la municipalidad de Piedra del Águila solicitaron extremar los cuidados a los pobladores, acampantes y pescadores en la zona entre la central y el embalse El Chocón.

Variaciones del caudal del río Limay y riesgos para acampantes, pescadores y pobladores

Desde la Hidroeléctrica Pichi Picún Leufú se detalló que el caudal máximo previsto es de 195 metros cúbicos por segundo, mientras que el mínimo alcanza los 189. El promedio informado para este viernes es de 193, con registros tomados a las 6.30 y a las 12.

Piden extremar cuidados en el embalse El Chocón. Foto: archivo.

La advertencia fue replicada por la Municipalidad de Piedra del Águila, que indicó que los datos surgen de la operación diaria de la central. El municipio señaló que estas maniobras pueden generar cambios rápidos en el nivel del agua a lo largo del día.

La central hidroeléctrica advirtió que esta situación es “de suma importancia para los pobladores ribereños, acampantes y pescadores”. Recomendaron no permanecer en zonas bajas, bancos o islas del río Limay, debido al riesgo de ser arrastrados por la corriente ante una crecida repentina.

Recomendaciones a crianceros ante la alerta por el río Limay

La Hidroeléctrica Pichi Picún Leufú también recordó a los crianceros que no deben introducir animales en las islas del río durante estas condiciones operativas.

Desde el municipio sumaron un llamado a la responsabilidad y al cuidado del entorno natural. Se sugiere extremar precauciones y mantenerse informados sobre el comportamiento del caudal mientras se desarrollan actividades recreativas en el río Limay.