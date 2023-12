El último decreto de Alberto Fernández generó polémica: la explicación del gobierno sobre la custodia presidencial

A horas de la asunción de Javie Milei como presidente de la Nación, el mandatario saliente Alberto Fernández oficializó un decreto que, según informaron medios nacionales, le garantiza la custodia de seguridad como ex mandatario fuera del país, luego de que se conociera que vivirá en España al finalizar su mandato este domingo. La medida de protección se extiende a los ex vicepresidentes y sus familiares directos. El decreto 735/2023, publicado ayer en el Boletín Oficial, incorpora modificaciones en las funciones del sistema de custodia y de la Casa Militar, organismo que está a cargo de la seguridad presidencial.

En términos reglamentarios, la Policía Federal Argentina (PFA) tenía la misión de custodiar a todos los ex mandatarios únicamente sobre el territorio nacional, en caso de que requieran de este resguardo especial. A partir de la nueva disposición, el beneficio se ampliará a todos los países donde vivan quienes hayan ejercido alguna vez la Presidencia y la vicepresidencia, y podrán utilizarlo sin un tiempo límite para su aplicación.

El decreto, que lleva la firma el jefe de Gabinete Agustín Rossi y del mandatario saliente, modifica los objetivos de Casa Militar, al reemplazar el artículo 2 del decreto 50/2019, firmado a pocos días de comenzar su gestión. Establece que la Casa Militar proveerá «la seguridad del señor Presidente de la Nación, del Vicepresidente de la Nación, de los Ex Mandatarios y de sus familiares directos, como así también de la Casa de Gobierno, Residencia Presidencial de Olivos y otros lugares de residencia transitoria del señor Presidente de la Nación y de su familia”

En tanto, el artículo 15 de la medida manifiesta que en «los casos de desplazamientos terrestres dentro y fuera del país, la custodia del Presidente de la Nación, del Vicepresidente de la Nación, de los Ex Mandatarios y sus familiares directos estará a cargo de la División Custodia Presidencial, de la División Custodia Vicepresidencial y de la Unidad Custodia Ex Mandatarios respectivamente, conforme las directivas y órdenes que imparta el Jefe de la CASA MILITAR y las establecidas en el artículo 8º del Decreto Nº 3469 del 7 de mayo de 1963”.

El Gobierno negó que se hayan modificado disposiciones sobre la custodia de exmandatarios

El Gobierno nacional informó hoy que ante «versiones periodísticas erróneas» sobre el decreto 735/23, publicado ayer en el Boletín Oficial, que «no se ha modificado» la normativa vigente sobre la custodia de los exmandatarios.

«Ante las versiones periodísticas erróneas, acerca de asignarse un servicio de custodia diferente al que rige en la actualidad a los ex Presidentes de la Nación por la normativa vigente, es necesario dejar en claro que no se ha modificado ninguna de las disposiciones sobre custodia que poseen los ex mandatarios», aseguraron en un comunicado publicado por las redes sociales de la Casa Rosada.

Además, puntualizaron que la «única modificación normativa realizada por el decreto 735/23, sólo obedece a concentrar en la Casa Militar de la Presidencia de la Nación la custodia del Presidente en ejercicio, el Vicepresidente y la de los ex mandatarios bajo la misma unidad administrativa y funcional».

Alberto Fernández desembarca en España: aseguran que podría ser asesor de Pedro Sánchez

El presidente Alberto Fernández anticipó días atrás su arribo a Europa luego de finalizar su mandato el próximo 10 de diciembre. Ahora, un importante medio español, revela que está a un paso de convertirse en asesor del presidente de España, Pedro Sánchez.

El propio mandatario confirmó que tiene propuestas para dar clases en el país europeo y que ve con buenos ojos “tomar distancia” luego de que deje de estar al mando del Ejecutivo.