Elecciones 2023 con Dietrich en Neuquén: “no logramos conformar el espacio en la provincia”

El dirigente nacional del PRO y exministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, llegó a la provincia de Neuquén y visitó el estudio de RÍO NEGRO RADIO. Hoy mantendrá una nutrida agenda de reuniones con el sector empresario, de transporte y dirigentes partidarios.

El principal objetivo de su visita es brindar su apoyo a los candidatos y candidatas del espacio “Neuquinizate” encabezado por Rolando Figuera, para las próximas elecciones provinciales del 16 de abril. Y lo expresó desde el comienzo de la charla. Aseguró que acompaña a la actual diputada y candidata a renovar su banda Leticia Esteves; al candidato a diputado provincial, Marcelo Bermúdez; al concejal y actual candidato a intendente de Neuquén, Juan Peláez (UCR). “Hoy tenemos, a diferencia de 2015, candidatos no sólo en todas las provincias, sino en todas las localidades. Gente nueva, gente joven, gente con valores, gente con trayectoria”, aseguró.

¿Por qué no apoyas al candidato a gobernador de Juntos por el Cambio de Neuquén, Pablo Cervi, y si a Rolando Figueroa, candidato por el partido Comunidad? Le consultó el conductor Diego Penizzotto de «Vos al aire». Y el exministro contetsó: “apoyamos al PRO, que es mi partido. El PRO es anterior a Juntos por el cambio, que es un espacio que costó mucho construir y que creo que tiene un valor enorme. Lamentablemente en algunas provincias, que Neuquén no es la única, no logramos conformar el espacio en la provincia”.

Pero, para el referente del PRO la afloración de candidatos en el espacio Juntos por el Cambio es signo de crecimiento: “parte de la adultez del espacio, es que hay competencia, que surgen más figuras cuando el espacio es más grande”.

Respecto al escenario federal de Juntos por el Cambio, y del anuncio de Mauricio Macri de no ser candidato en las próximas elecciones, aseguró que su decisión no lo sorprendió: “Mauricio muestra que es un líder distinto. Muchas veces, por eso, no es entendido por la política. La política es permanecer a toda costa, toda la vida, sin dar un paso al costado y sin ceder y tener siempre la búsqueda de cargos. Mauricio nunca tuvo esa lógica”. Y no ahorró en elogios para Macri: “no hay ninguna persona en la política argentina con tanto prestigio internacional como la que tiene Mauricio”.

También hizo mención de la agresión que sufrió ayer el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, la inseguridad, la inflación, la producción de peras y cerezas de la región, Vaca Muerta y la Ruta 22.

La actual diputada y candidata a renovar su banca, Leticia Estévez, visitó junto a Guillermo Dietrich el estudio de RÍO NEGRO RADIO.

Leticia Estévez: «lo que falta es capacidad de gestionar”

La actual diputada provincial y candidata a renovar su banca, Leticia Esteves, también estuvo presente en la charla en el estudio de RÍO NEGRO RADIO. Faltan pocos días para las elecciones y faltó balance: “ha sido un camino largo, nos salimos un poquito de la zona de confort, de lo que era el espacio que ya teníamos conformado, pero hemos logrado que gran parte de los que formamos el equipo de Pechi Quiroga, con Nuevo Compromiso Neuquino con el PRO, con gran parte del radicalismo, seguimos trabajando en equipo”.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos publicó recientemente los índices de pobreza e indigencia en el país y en la región. Al respecto Estévez dijo: “vivimos en la provincia de Vaca Muerta, donde se anuncian récord de producción de barriles de petróleo, de gas permanentemente, pero la pobreza sube y aumenta año tras año”. Y no evitó las críticas al gobierno provincial: “el modelo que tiene hoy el sector azul del movimiento popular, es un modelo que está agotado y somos conscientes que eso hay que cambiarlo, que hay que transformarlo. Para eso hay que salirse de la zona de confort, hay que generar alianzas y eso es lo que estamos haciendo con Rolo. Y no tenemos dudas de que el 16 de abril vamos a poder empezar a transformar Neuquén, en una provincia más justa”. Por último, aseguró que Neuquén tiene recursos, pero que no están llegando a las escuelas, ni al sistema de seguridad, ni a los hospitales: “lo que falta es capacidad de gestionar, voluntad de solucionarle los problemas a la gente y responsabilidad a la hora de administrar esos recursos”.

Guillermo Dietrich, dirigente nacional del PRO y exministro de Transporte de la Nación, visitó el estudio de RÍO NEGRO RADIO. Foto: Matías Subat

Agenda de Guillermo Dietrich en Neuquén:

Al mediodía Guillermo Dietrich almuerza con con referentes de Juntos por el Cambio de la provincial: la actual diputada Leticia Esteves; el candidato a diputado provincial, Marcelo Bermúdez; el concejal y actual candidato a intendente de Neuquén, Juan Peláez (UCR), la edil y actual candidata por la relección, Denisse Stillger y el candidato a concejal, Nicolás Montero (Pro), entre otros.

Desde las 17:00 se reunirá con empresarios y referentes del sector del transporte en la Asociación Amen.

Y ya para finalizar, desde las 19:00, se reunirá en el Salón AMUC con voluntarios, afiliados, fiscales y vecinos.

