Elecciones 2023 en Río Negro: ¿cuáles son los requisitos para votar?

El próximo 16 de abril son las elecciones en Río Negro para renovar los cargos de gobernador y vicegobernador, las 46 bancas de la Legislatura, las intendencias de 22 municipios y autoridades de las 35 comisiones de fomento. Desde las 8 horas del viernes y hasta tres horas después del comicio rige la veda electoral que establece una serie de restricciones a fin de garantizar el normal desarrollo de los comicios.

En total, hay 589.251 personas habilitadas para votar en 1.785 mesas distribuidas en todo el territorio provincial. El voto es individual, secreto y obligatorio para todas las personas de entre 18 y 75 años con residencia en Río Negro y es optativo para quienes tengan 16 y 17 años o sean mayores de 75 años que figuren en el padrón electoral.

Son requisitos para votar que los ciudadanos que se encuentren inscriptos en el padrón y posean documento habilitante; quienes presenten documentos sin fotografía, solo si contestan correctamente las preguntas que la autoridad de mesa les formule, y quienes exhiban un documento cívico igual o posterior al que consta en el padrón.

No podrán hacerlo quienes no figuren en el padrón de la mesa, no presenten documento habilitante, se presenten con un documento anterior al que figura en el padrón o figuren en el padrón anulados por la Justicia Electoral.

Los documentos habilitados para votar son: Libreta Cívica, Libreta de Enrolamiento, DNI libreta verde, DNI libreta celeste, DNI tarjeta (del libreta celeste) y nuevo DNI tarjeta.

Los electores con discapacidad podrán votar asistidos por el presidente de mesa.

Elecciones 2023 en Río Negro: dónde consultar el padrón

.

Elecciones 2023 en Río Negro: los candidatos a gobernador y vicegobernador

– Alberto Weretilneck y Pedro Pesatti, Juntos Somos Río Negro

– Aníbal Tortoriello y Juan Pablo Álvarez Guerrero, Cambia Río Negro.

– Silvia Horne y Leandro Costa Brutten, Vamos con Todos.

– Gustavo Casas y Luisa Villarroel, Unidad para la Victoria.

– Gabriel Musa y Cecilia Carrasco, Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT-U).

– Aurelio Vázquez y Dora Rivera, Nuevo Movimiento al Socialismo (MAS).

– Rafael Zamaro y Marcela Alejandra Roca, Somos Unidad Popular.

– Gabriel Di Tulli y Hugo Cecchini, Partido Popular de la Reconstrucción (PPR).

– Ariel Rivero y Sylvia Astuena, Primero Río Negro.