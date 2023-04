Elecciones 2023 en Río Negro: «No hay denuncias por problemas para votar», confirmaron desde la Justicia

Vota Río Negro | Las demoras en la conformación de las mesas no obstaculizaron el proceso electoral. Foto Juan Thomes, agencia Roca.

Río Negro elige este domingo al próximo gobernador, vicegobernador, intendentes y comisionados de fomento. Luciano Videla, vocero del Juzgado Electoral de Río Negro, habló con RN Radio y confirmó que hubo algunos problemas iniciales por la ausencia de autoridades de mesa pero que se solucionaron a la mayor brevedad posible. ¿Qué sanciones me corresponde si no me presento a votar?

El director del área de Comunicación del Poder Judicial de Río Negro, ratificó que no hay denuncias por irregularidades. «Sólo hubo una presentación por un tema que se resolvió en Balsa Las Perlas», indicó, «sí hubo muchas consultas y cuestiones propias de poner en marcha el servicio electoral, principalmente desde las 8 y hasta las 9.30. Fue arduo pero no much más que en otras ocasiones.

«Lo que se plantearon fueron dificultades con la ausencia de autoridades de mesa que no fueron, que era previsibible, en algunos lugares fue más grave como en Cipolletti que llevó más tiempo. Lo que se hace en esos casos es acudir al registro de suplentes se puede nombrar al primer elector o se reacomodan autoridades de otras mesas. Aproximadamente 8.15 estaban todas las mesas en funcionamiento.

Las sanciones que les caben a las autoridades de mesa por no habrse presentado son las mismas que quienes no se presentaron a votar. «Según el código electoral les corresponde una multa, que es simbólica», explicó Videla, «pero hay otras sanciones que son muy duras como la imposibilidad de hacer trámites municipales y provinciales durante un año o la imposibilidad de acceder a un empleo público durante tres años. El cumplimiento o no ya depende de cuestiones operativas pero en la teoría son sanciones muu fuertes para ese tipo de infracción».

Escuchá a Luciano Videla, vocero del Juzgado Electoral de Río Negro, en diálogo con «Ya es tiempo» por RN Radio

