Elecciones en Bariloche: Andrea Galaverna quiere rediscutir a fondo la matriz tributaria

Para la candidata a intendenta de Incluyendo Bariloche, Andrea Galaverna, una de las primeras discusiones que Bariloche debe darse en el futuro inmediato es la reconversión de la matriz de ingresos, que no solo necesita redefinir las propias tasas y derechos sino gestionar aportes regulares de la provincia y la Nación, que hoy la ciudad no recibe.

Dijo que hay que evaluar otra vez el 17% de coparticipación que hoy le toca a Bariloche y esa cuota se podría ampliar “si las cuentas de la provincia no fueran tan opacas”. También se propone exigir la municipalización del impuesto automotor, “como ya ocurre en 10 provincias”, y que por definición “debería estar afectado al mejoramiento vial”.

Según Galaverna, hoy el 80% de los ingresos del municipio “se van en funcionamiento” y la aplicación a obra pública “es mínima”. Con ese esquema, evaluó, es imposible resolver el atraso en infraestructura que arrastra la ciudad.

Su idea es redefinir el esquema tributario propio porque “necesita una simplificación”. Pero también subrayó que Bariloche “recibe 1.200.000 turistas al año, el turista usa la ciudad, las calles, la planta de tratamiento, y accede a servicios que la población no tiene”. A su juicio, es imposible resolver esa demanda sin obtener más recursos de extrajurisdicción.

También aclaró que la situación “no se resuelve solo con un índice de coparticipación más justo”. Mencionó puntualmente la renta generada por el cerro Catedral, que durante años fue absorbida por la provincia y Bariloche merecería una compensación porque “de ese dinero que salió de la ciudad nunca volvió nada”.

Galaverna es médica terapista, con amplia trayectoria en la salud pública y privada, fue Defensora del Pueblo municipal en el período 2013/2017. En lo político se define como peronista, en 2019 conformó el partido Incluyendo Bariloche con la intención de intervenir pero esa vez no pudo inscribir su candidatura. Ahora sí espera medirse y cosechar los resultados de su trabajo comunitario.

Andrea Galaverna conformó el partido Incluyendo Bariloche y hoy es candidata a intendenta. Foto: Marcelo Martinez

Sostuvo que las obras que hacen falta deben encararse “con participación de los vecinos, para que digan cuáles son las prioridades para ellos, barrio por barrio”. Desde su mirada, mejorar las calles que usa el transporte urbano “con veredas y cordón cuneta”, es lo más urgente.

Galaverna reconoció que el acceso a la vivienda es un problema “acuciante” y promueve una mayor participación del Estado en el mercado de alquileres. “Hay que crear un registro de alquileres completo y confiable, y acompañar con exenciones tributarias a quienes oferten vivienda permanente, además de regular muy bien las plataformas que trabajan con alquiler temporario”, afirmó.

También dijo que, sin imponer un control de precios, el municipio tendría que generar “un valor de referencia” para los alquileres, para que no deriven en la dolarización que se ve hoy. “Hay que inspeccionar mucho más”, consideró la candidata.

También es partidaria de promover una “zonificación” para que el alquiler turístico esté acotado geográficamente y no sea libre en toda la ciudad, como ya lo escribió en un proyecto de ordenanza la candidata a primera concejal de Incluyendo, Julieta Wallace.

Sobre la situación del basural, Galaverna dijo que se debe respetar la ordenanza que impone su cierre a fin de año. “No se puede hacer oídos sordos”. Señaló que se trata del problema ambiental más grave de Bariloche y que la solución debería pasar por su traslado a un sitio apto, pero dentro del ejido o lo más cerca posible. Cuestionó el concepto de basurero regional porque “sería altísimo el costo de movilizar la basura”.

Galaverna conformó su lista con varios sectores del peronismo local, entre ellos los referenciados con Silvina García Larraburu, Leandro Costa Brutten y Silvia Horne, además de agrupaciones como el FTV-Miles. Pero reconoció que no fue posible lograr una unidad más amplia, a pesar de que hubo intentos con otros candidatos afines como Ramón Chiocconi y Luis Suero.

Admitió que repartir el voto peronista les puede jugar en contra, pero dijo que la adhesión del grupo de Chiocconi a la candidatura provincial de Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) en abril pasado resultó una diferencia insalvable.

El transporte urbano como derecho

Según la candidata de Incluyendo, para abordar los cambios que necesita el sistema de transporte público hay que tener claro que “resuelve un derecho”. Dijo que en la actualidad el servicio que presta Mi Bus tiene varios problemas de base “porque es una contratación directa, es un monopolio y porque va atrás y no adelante del crecimiento de la ciudad”.

Señaló que hoy es difícil tomar decisiones porque “no se saben los costos reales ni las ganancias de la empresa, porque nunca aportó con claridad esa información”. Pero aceptó también que “es muy difícil exigirles mejores condiciones en el servicio con el actual estado de las calles”. Se pronunció por convocar a transportistas locales que brinden alternativas, abrir la participación de los usuarios en la toma de decisiones e implementar “nuevas trazas y puntos de transferencia” para agilizar los viajes.

También consideró viable estudiar una municipalización “como la que se implementó en Santa Rosa”.

Galaverna dijo que creará una secretaría de Ambiente dependiente de la Jefatura de Gabinete y con incumbencia en todas las áreas municipales, no solo en Planeamiento, como ocurre hoy.

Entendió que si el turismo no entró en crisis eso podría ocurrir muy pronto porque “con el actual colapso urbano Bariloche podría dejar de ser una ciudad elegible. Está el riesgo de caer como destino si no se arregla la ciudad, si no se descentraliza, si no se planifican los servicios. Esto hay que analizarlo muy bien con el sector”.