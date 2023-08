Elecciones en Bariloche: Marcelo Ponce debuta en política con un crudo diagnóstico de la ciudad

El candidato a intendente por la Unión Cívica Radical, Marcelo Ponce, dijo que si accede al gobierno pondrá el foco en lograr “una mejor calidad de vida para todos los barilochenses” e identificó como los principales problemas la carencia habitacional y el transporte urbano, al que calificó como “un desastre”.

Ponce se postula por un partido que fue gobierno varias veces en la municipio y también en la provincia, pero no registra antecedentes en cargos públicos. “Sí, soy afiliado, pero nunca estuve en algo así, no vengo de la política -se presentó-. Me involucro porque estoy enojado con que no se haga nada en la ciudad”.

Entre sus principales propuestas está la descentralización administrativa del municipio y de otros entes públicos provinciales y nacionales, que deberán mudarse a los barrios. También la formación de mano de obra local, que es una derivación de su actividad profesional.

Sobre la grave carencia de tierras y viviendas, Ponce dijo que tiene aristas múltiples, porque no solo lo sufren los barilochenses de recursos bajos y medios sino que también repercute en la falta de médicos, ingenieros y “gente con diversa formación” que la ciudad necesita y que no se pueden trasladar por la imposibilidad de radicarse en Bariloche.

Entendió que el municipio tiene mucho por hacer en esa materia y cuenta con terrenos fiscales de alto valor que podría vender para aplicar esos recursos a la generación de loteos sociales.

Marcelo Ponce es candidato a intendente en Bariloche y planteó la venta de tierras fiscales para dar respuesta a la crisis habitacional. Foto: Chino Leiva

Observó que la falta de alquileres permanentes es “una situación violenta y abusiva” y aspira a buscarle respuestas mediante “gestiones ante provincia y Nación”, para concretar planes habitacionales en los volúmenes que la ciudad necesita.

Ponce dijo tener aptitud para “armar equipos de trabajo” y nombró a varios referentes de la UCR con capacitación para aportar en áreas como planeamiento urbano, cooperativismo y políticas sociales.

Aseguró que “la gente la está pasando mal y hay que llevar soluciones a los barrios”. A su juicio, el transporte público en Bariloche “es un desastre en todo sentido”, ya que necesita más pasajeros para que cierre en lo económico pero “la gente no lo puede usar porque llega tarde a todos lados”.

Ponce dijo que si son gobierno van a rever el contrato con la empresa Mi Bus, exigir el cumplimiento estricto de cada cláusula y “reforzar la fiscalización, en especial de los horarios y del estado de los colectivos”.

Agregó que su plan es “generar cambios en los taxis y remises” y se declaró a favor de alternativas como aplicaciones de transporte privado como Uber y Cabify, “que deben estar reguladas y fiscalizadas, pero a disposición para que la gente pueda viajar”.

Consideró que la planificación urbana es un tema a abordar con la profundidad, opinó que tanto el oeste como la zona sur de la ciudad están “saturadas” y que la lógica es crecer hacia el Este, pero con un plan puntilloso para asegurar los servicios básicos y contemplar también “el ordenamiento del tránsito, los núcleos comerciales y los espacios de estacionamiento”.

Ponce dijo que el municipio necesita revisar y simplificar su esquema tributario. “Hoy se cobran muchos impuestos y tasas que no se ven. Hay 23.000 millones de presupuesto y se tienen que justificar -refirió-. La gente paga pero quiere que salgan las máquinas a trabajar, que el vecino vea en qué se invierte. Tenemos el socavón de la calle Ruiz Moreno desde hace meses y no se hace nada”.

Su objetivo es ofrecer respuestas a los barilochenses “que están buscando algo diferente” y por eso se propone generar cambios en los temas que más preocupan al vecino. “Vamos a meternos en todos los aspectos de la ciudad”, afirmó.

Turismo: “Todos los extremos terminan mal”

El auge del turismo también se convirtió para Bariloche en un tema a debatir, según Ponce, porque la afluencia ilimitada de visitantes provoca “colapsos en todos los servicios”. A su entender, habría que establecer “cierto límite” como producto de una evaluación ordenada, “que no sea tajante”, pero que incluya medidas más enérgicas, por ejemplo, en el control de la oferta irregular de alojamientos.

“Está comprobado que todos los extremos terminan mal”, apuntó el candidato radical. Señaló que la ciudad vive del turismo y debe apuntar a multiplicarlo, pero al mismo tiempo “cuidar el recurso, para no perder lo que hoy tiene, porque si al turista lo estafan con el alquiler, o rompe el auto en las calles, si la ciudad no puede brindarle buenos servicios, ni cuidar el medio ambiente, muy pronto lo va a pagar”.

Dijo que una de las claves es sumar atractivos culturales hoy no desarrollados a la riqueza paisajística que Bariloche ofrece a los turistas. Y también prometió ocuparse de los barilochenses, con mejoras de las plazas y espacios verdes “que son fundamentales, porque no todo el mundo puede ir a las playas”.