Elecciones en Bariloche: Cambia Río Negro en la encrucijada de la unidad

La alianza Cambia Río Negro está en una tensa negociación para dirimir la lista que presentará para las elecciones municipales de Bariloche, ante la conformación de dos propuestas de cada uno de los partidos integrantes de la fuerza, el ARI y el PRO.

En ambos partidos admiten que hay “disposición al diálogo”, pero hasta ayer no había un acuerdo cercano. Por eso, se espera que en los próximos días llegue a Bariloche el presidente del PRO, Aníbal Tortoriello, el titular del ARI, Javier Acevedo y el legislador Juan Martín.

La lista del PRO fue la primera en definirse a través del espacio Convocatoria de Participación Ciudadana (CPC), que trabaja desde hace más de un año en la propuesta para la ciudad. Así surgió Germán Vega como candidato a intendente y Fernando Dalvit, para encabezar el Concejo.

A los pocos días, el ARI sorprendió con su propia lista y con referentes vinculados al PRO como candidatos, como Carlos Aristegui, que iría por la intendencia y Carolina De Miguel en el tramo de concejales.

La alianza entre ambos partidos está habilitada y desde el PRO, Juan Martín, como Acevedo del ARI confirmaron a diario RÍO NEGRO que hay “conversaciones” en pos de lograr un acuerdo para ir juntos en septiembre.

Afuera de la alianza quedó la UCR porque no hubo acercamiento y esa fuerza, que es aliada a nivel nacional en la misma fuerza, definió llevar sus propios candidatos con la lista 3.

“Creemos que Carlos Aristegui es el mejor candidato que podemos aportar si se hace una lista de consenso que represente a Cambia Bariloche. El diálogo está abierto”, afirmó Acevedo.

Desde la Junta Electoral Municipal, Ernesto Vicens, señaló que si una alianza está reconocida los partidos que la integran no podrían presentarse por separado. Pero en el ARI, Acevedo cree que no hay impedimento legal para esa estrategia y la tiene como plan B, si no hay acuerdo.

Martín, admitió que se debe llegar a un consenso para no debilitar las posibilidades del espacio en las elecciones municipales y confía en un arrastre del escenario nacional por estar la fecha entre las PASO de agosto y las generales de octubre.

El legislador dio a entender que podría haber corrimiento de nombres y distribución de espacios. Aclaró que “el peso de la decisión final está en Bariloche”, dando lugar a la dirigencia local de definir.