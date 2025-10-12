Elecciones en la CEB: dos listas irán por todos los cargos y Walter Cortés llega con tramo corto

Las listas Roja y Blanca que compiten en la Cooperativa de Electricidad Bariloche (CEB) son las únicas que completaron su nómina de candidatos y lograron su oficialización en todos los tramos, mientras que otras dos nóminas irán solo en algunos tramos de la boleta.

La Junta Electoral de la CEB -que responde al oficialismo y preside el titular de la cooperativa Alejandro Pozas- definió la oficialización de las listas Roja, Blanca, Azul y Celeste, pero con particularidades porque muchos candidatos incumplían las exigencias del estatuto, especialmente en la antigüedad de un ejercicio como delegados, la representación gremial de un sindicato que con representado en la entidad, y también por haber sido funcionarios públicos en los últimos dos años. Quedó descartada la lista Verde por no reunir el mínimo de candidatos exigido.

Así el intendente Walter Cortés que apadrina la lista Azul tendrá la nómina más corta de las elecciones del próximo sábado con solo candidatos a delegados en 17 distritos de los 23. El sector se quedó afuera de la competencia por una banca en el Consejo de Administración y en la comisión fiscalizadora.

La lista Roja, que responde a la conducción actual, es la más completa con participación en los 23 distritos, además de llevar para consejeros titulares a Laura Alves, Juan Pons y Beatriz Contreras; mientras que para la comisión fiscalizadora se postulan Gustavo Godoy, Fabián Bazán y Jaime Jara Muñoz.

La lista Blanca, que integraba hasta hace poco el expresidente Carlos Aristegui, tiene candidatos en 22 distritos y para consejeros encabeza con Daniel González, Ximena Ñanco Frías y Claudia Gómez. Para la fiscalización va con Gustavo Mardones, Marcial Torres y Paola Salazar.

La lista Celeste, que conformó el peronismo junto al exconsejero Luis Barrales, no tendrá candidatos a consejeros porque fueron desestimados por distintos motivos, pero sí logró la oficialización en la comisión fiscalizadora que encabeza con Barrales, Laura Loureyro y Miguel Tarzia. Tiene postulantes en los 23 distritos.

En las elecciones del 18 de octubre se renuevan tres consejeros titulares y cinco suplentes, comisión fiscalizadora y delegados de todos los distritos.