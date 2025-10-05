Cinco listas se presentaron para las elecciones de la CEB en Bariloche, pero revisan los candidatos

De las siete listas que habían pedido reserva de color semanas atrás para competir en las elecciones de la Cooperativa de Electricidad Bariloche (CEB), finalmente cinco presentaron candidatos antes del plazo de cierre que venció el viernes y ahora la Junta Electoral, dominada por el oficialismo, abre el plazo de revisión de que cada uno de los candidatos cumpla los requisitos.

Las elecciones de la CEB serán el 18 de octubre para renovar un tercio del Consejo de Administración (tres titulares y cinco suplentes), la comisión fiscalizadora y la totalidad de los delegados de los 23 distritos.

Vence el mandato del expresidente Carlos Aristegui (que presentó su renuncia a la cooperativa antes de la asamblea) y el sindicalista José Luis Poggi, ambos de la lista Blanca, y Laura Alves de la Roja. Los mandatos de los consejeros titulares son por tres años.

Al cierre del plazo, se presentaron la lista Roja (oficialismo), Blanca (sector al que pertenecía Aristegui,); Azul (referenciada con el intendente Walter Cortés); Celeste (del exconsejero Luis Barrales); y Verde.

Desde la CEB confirmaron las listas presentadas, pero no informaron los nombres de los principales candidatos porque se abre el plazo de revisión, impugnaciones y subsanación de listas que se extenderá hasta el próximo viernes. Recién allí se oficializarán quiénes quedan habilitados para la elección.

Las exigencias para presentar listas son amplias porque los postulantes como base deben tener medidor a su nombre y no poseer deudas con la entidad, además se restringe la posibilidad de participar a quienes ejercen la función pública o hayan sido funcionarios públicos en los últimos dos años, y para ser postulante a consejero se debe tener un año como delegado, entre otras exigencias.

Exfuncionarios encabezan las listas

Este diario consultó a cada sector por las nóminas de candidatos. Se sabe que la lista Roja lleva a Laura Alves (exconcejal) para renovar su mandato y hay expectativas de poder sumar más bancas. Desde el sector no ofrecieron información del resto de los candidatos.

La lista Blanca se presentó con Daniel González (exsecretario de Turismo y exfuncionario provincial) como primer candidato a consejero, secundado por Ximena Ñanco. Para la comisión fiscalizadora (síndicos) proponen para renovar a Gustavo Mardones y en segundo orden Marcial Torres.

La lista Celeste lleva a Fernando Del Campo (exsecretario de Desarrollo Económico del municipio) como primer consejero y el referente de la Asociación de Propietarios de Taxis Carlos Di Franco como segundo candidato. Para la comisión fiscalizadora van Luis Barrales (exconsejero) y Laura Loureyro.

La lista Azul que impulsa el intendente Walter Cortés no respondió la requisitoria de este medio y no se accedió tampoco a la nómina de la lista Verde.

Todos los nombres de cada una de las listas deben pasar el filtro de cumplir cada uno de los requisitos que serán revisados por la Junta Electoral, que -por una votación mayoritaria en el Consejo de Administración- semanas atrás quedó en manos del presidente de la CEB, Alejandro Pozas y los consejeros oficialistas Alejandro Seguí y José Lepio.