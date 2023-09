Elecciones en Plottier y Rincón de los Sauces: ahora, festejan Figueroa y Ruiz con Bertolini, «No vuelven más»

«Los miserables no tienen lugar en la política» fue una de las frases con la que Rolando Figueroa celebró la victoria en Plottier. Pero aprovechó su momento en el acto para volver a explicar que no presentarán candidato en Las Ovejas en respeto a la gestión del intendente Vicente Godoy, quien murió recientemente y había sido reelegido. Hoy se conoció que el espacio de Comunidad de la localidad no está de acuerdo con esta decisión.

