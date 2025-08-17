Elecciones en Río Negro: siete inscripciones se esperan, y La Libertad Avanza confirmó como candidatos a Villaverde y Tortoriello

Este domingo, a medianoche, finalizará el plazo para la inscripción de candidaturas a las elecciones de octubre.

Río Negro elegirá a los tres senadores y dos diputados. En principio, las propuestas que se anotarán serán siete: cuatro alianzas (Fuerza Patria, la Libertad Avanza, Juntos Defendemos Río Negro y el Frente de Izquierda de los Trabajadores) y tres partidos (MAS, PRO y Primero Río Negro).

En las últimas horas, LLA se muestra como la más movilizada por sus discusiones de candidaturas. El resto -mayormente- se ocupa de trámites y grillas menores.

El PJ ratificó ayer la nómina del frente antimileista Fuerza Patria, completando las suplencias con aliados.

Anoche, finalmente, los libertarios anunciaron sus candidatos. La propia diputada Lorena Villaverde informó que asume con “orgullo y responsabilidad la primera posición al Senado”. Ese tramo se completa con los roquenses Enzo Fullone, Viviana Sánchez y Gonzalo Barbero.

Los diputados Villaverde y Tortoriello serán los principales candidatos de La Libertad Avanza. Foto: Marcelo Ochoa.

El cipoleño Aníbal Tortoriello encabeza el tramo de Diputados, acompañado por la barilochense Aílen Costa. Los suplentes son el viedmense Osvaldo Valla y Natalia Vega Soto.

La resolución de la lista no fue simple. Esa sociedad entre LLA, Creo y Republicanos Unidos ya había sufrido la salida del PRO y, además, ayer, el apoderado Damián Torres declinó cualquier postulación cuando figuraba para integrarse como el segundo candidato al Senado.

En las redes, el abogado viedmense se bajó con agradecimientos, especialmente a Villaverde, que “más allá de las diferencias -indicó- me ha demostrado frontalidad y gran capacidad de construcción, y sobre todo valores personales que no siempre se ven”.

La salida de Torres se generó porque, entre jueves y viernes, se advirtió un fuerte apoyo de la dirigencia nacional en favor del roquense Fullone para quedarse con aquel casillero senatorial.

La propuesta libertaria recién se confirmó anoche cuando el Congreso de LLA proclamó sus postulaciones, a pocas horas del cierre de la inscripción judicial.

El PRO informó de su plantilla. El legislador Juan Martín encabeza para la Cámara Alta, con la docente barilochense Claudia Bertora, el parlamentario Juan Murillo Ongaro y la reginense Liliana Pagliaricci. A Diputado, se propone a la empresaria barilochense y legisladora Martina Lacour, al cipoleño Gastón Varela, la roquense Fanny Santagni y el viedmense Hernán Perafan.

La propuesta de Fuerza Patria se completó, con la cobertura de dos suplencias. La exlegisladora Carina Pita, del Frente Grande, se integrará al tramo de senadores, y Martín Palumbo, de Parte, al de diputados. Ya el PJ había fijado el resto, con el diputado Martín Soria, la legisladora Ana Marks y el intendente de Conesa, Héctor Leineker para la Cámara Alta.

La barilochense Adriana Serquis encabezará para Diputados, acompañada por Leandro Costa Brutten y Zulma Romero.

La alianza oficialista (Juntos Defendemos Río Negro) definió su oferta, que encabezará Facundo López y Juan Pablo Muena en sus diferentes tramos.