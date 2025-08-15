Elecciones en Río Negro: Juntos definió espacios para sus socios en la alianza oficialista

En Julio, Weretilneck confirmó su alianza con el ARI para el proceso electoral del 2025. Foto Gentileza

El ARI y la UCR ya tienen asignados sus espacios en la propuesta electoral de la alianza oficialista Juntos Defendemos a Río Negro. Este domingo, a las 24, cierra el plazo para la inscripción de las candidaturas para la elección del 26 de octubre.

La segunda candidata a la Cámara de Diputados será la reginense María Eugenia Paillapi, que es la presidenta del ARI-Coalición Cívica. Ese tramo será encabezado por el ministro de Desarrollo Humano, Juan Pablo Muena.

En principio, el gobernador Alberto Weretilneck intentó ubicar en aquella postulación secundaria a una roquense extrapartidaria. Lo pensó para encontrar un equilibrio regional pero esa alternativa no prosperó aunque, según trascendió, existieron hasta ofrecimientos, que no fueron aceptados.

La concejal reginense del ARI, María Eugenia Paillapi será la segunda candidata en el tramo de Diputados de la alianza oficialista. Foto Gentileza.

Al final, el mandatario hizo suyo el ofrecimiento del ARI en favor de la concejal reginense Paillapi mientras que el primer suplente será Miguel Evans, intendente de Guardia Mitre y vicepresidente de la UCR.

Por la ley de Género, este posicionamiento se constituye en expectante porque cualquier alejamiento de Muena sería el reemplazante.

El Movimiento Patagónico Popular tendría asignado el primer lugar como Senador suplente y sería ocupado por el contador roquense Ignacio García, que actualmente es el vicepresidente de Canal 10.

Miguel Evans, intendente de Guardia Mitre y vicepresidente de la UCR, integrará la lista de JDRN. Foto Gentileza.

Las tres postulaciones titulares a la Cámara Alta ya fueron anunciadas por Weretilneck, recayendo en el legislador Facundo López, la secretaria de Energía, Andrea Confini y la intendenta de Los Menucos, Mabel Yahuar.

Simultáneamente, se conoció que los apoderadores de JDRN presentaron una apelación en el juzgado electoral contra la decisión del juez Gustavo Villanueva que ordenó a esa alianza que, en un plazo de 24 horas, elimine los videos promocionales de los candidatos del oficialismo posteados en las redes sociales del gobernador Weretilneck.

El cuestionamiento fue planteado en la Justicia por el PRO ya que la campaña oficialmente se pone en marcha el próximo 27 de agosto.

Los vídeos no fueron retirados de las redes porque la decisión del magistrado fue apelada a la Cámara Electoral Federal.