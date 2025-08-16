La Libertad Avanza de Río Negro trabada en su lista y la renuncia de un potencial candidato

La diputada Lorena Villaverde y el apoderado Damian Torres cuando coincidieron en un camino conjunto. Foto: Gentileza.

El apoderado de La Libertad Avanza, Damián Torres anunció este sábado su apartamiento de cualquier candidatura a parlamentario por la alianza libertaria.

Esta salida destrabaría la confección de la nómina -que se debe presentar este domingo- ya que el viedmense figuraba para ocupar el segundo lugar al Senado, detrás de Lorena Villaverde, pero recientemente apareció la opción del roquense y jefe del Distrito de Vialidad Nacional, Enzo Fullone.

El debate por la resolución viene demorando la conclusión de la lista libertaria, que el Congreso de LLA deberá todavía proclamar.

El jueves, el PRO anunció su salida de la alianza, con fuertes cuestionamientos a sus integrantes.

En la tarde del sábado, Torres publicó en las redes su declinación al entender que «es lo mejor tanto para el espacio como por razones personales».

Detalló agradecimientos, entre ellos, a la diputada Villaverde, que, «más allá de las diferencias que hemos tenido, me ha demostrado frontalidad y una gran capacidad de construcción, y sobre todo valores personales que no siempre se ven».

Reafirmó su «compromiso con el Presidente sigue intacto, porque en realidad permanece firme mi lealtad a las ideas: la defensa de la vida, la propiedad y la libertad. Esa es la batalla cultural que doy, convencido de que es lo que debo hacer para defender lo que Dios quiere. Desde mi profesión seguiré librando esta lucha y acompañando al partido».

Siguió con agradecimientos para la » familia y amigos que estuvieron en este tiempo, y también a quienes no lo hicieron, o incluso a los que operaron en contra, porque uno ve todo. Puedo decir con tranquilidad que transité este proceso de manera distinta a muchos, sin planes oscuros, siempre construyendo desde valores».

Manifestó que lo «más valioso que puedo dejar en esta carta es la convicción de que, cuando uno decide estar o no estar, debe hacerlo con dignidad. Porque al expresarnos, más que hablar de los demás, hablamos de nosotros mismos. Fue un orgullo haber estado tan cerca de servir a la patria desde el Congreso. Y si Dios así lo quiere, algún día lo estaré».