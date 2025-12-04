Empezó la pavimentación de la ruta provincial camino a Moquehue

Las tareas de pavimentación de la ruta provincial N° 11 que comunica Moquehue con el paso fronterizo Icalma, en un trayecto de 13 kilómetros, avanza a buen ritmo. Es una de las vías provinciales que forma parte del programa de diez que ejecuta el gobierno neuquino. El presupuesto por el que fue adjudicada la obra es de $17.440.000.000.

Desde el gobierno neuquino se informó que el plan de la pavimentación de 13 kilómetros de la ruta N° 11, está planificado desde el empalme con la ruta provincial 13, a la altura del puente sobre el arroyo Las Ánimas. Esta ruta que llega hasta Moquehue se empezó en el último trimestre del año, al igual que otras nueve, una vez que se levantó la veda climática.

Para la ejecución de este proyecto, la Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo, Upefe, se hizo el proceso de licitación que fue ganado por la firma José Chediack. El presupuesto dispuesto fue de $17.440.000.000. El año pasado, se informó sobre la iniciativa a las localidades que se verán beneficiadas y que forman parte de la Región del Pehuén.

Esta obra que busca mejorar las condiciones de infraestructura y comunicación para los habitantes de la zona, abarca una travesía que se considera rural. Para avanzar en las mejoras, el proyecto contempló mantener la traza existente, generar la menor cantidad posible de movimiento de suelo y minimizar la afectación de las especies existentes.

Las demás rutas en planificadas

El plan también contempla a otras rutas como la provincial N° 60, en Mamuil Malal, con 12 kilómetros; seis kilómetros de la N° 62, en Lolog; la bajada de Rahue, en la N° 46, con 22 kilómetros; la N° 63 con empalme a la nacional 40 a Meliquina, con 19 kilómetros; y 18 kilómetros en la N° 43 en Las Ovejas – Varvarco.

La 65 con empalme a la Nacional 40 a Traful que serán 34 kilómetros; la duplicación de la calzada en la N° 67 que contempla 19 kilómetros; y la 23, en los tres tramos, desde Pino Hachado hasta Pilo Lil, con 97 kilómetros y la N° 7 en Cortaderas, con 90 kilómetros.