Duro mensaje de ATEN por el inicio de clases 2026: acusó al Gobierno de aplicar «descuentos masivos»

ATEN confirmó su rechazo este jueves a la última propuesta salarial del Ejecutivo provincial y denunció, en simultáneo, la aplicación de descuentos «masivos» contra los docentes de Neuquén que adhirieron al paro de medio día que se realizó el martes durante el último encuentro por la paritaria 2026.

«La comisión directiva provincial denuncia al Gobierno por la persecución y el destrato a los docentes de las distintas escuelas por el paro de medio día del 2 de diciembre», se indicó en un comunicado oficial.

Aseguraron, en el mismo documento, que el ministerio de Educación, a través de la dirección de Distritos Regionales, ingresó al sistema «para cargar descuentos masivos que no han sido informados por las escuelas, violando derechos laborales».

Desde ATEN aseguraron que la medida se aplicó «por el día completo», cuando la huelga convocada solo se realizó solamente en horas de la tarde. También cuestionaron que haya alcanzado a personal de licencia por enfermedad e incluso a docentes que no habían adherido.

Denuncian descuentos «masivos» contra los docentes de Neuquén

Ante la consulta de Diario RÍO NEGRO, fuentes gremiales explicaron que por el momento no han tenido comunicación con el Gobierno sobre los descuentos, a los que calificaron de «insólitos».

Detallaron que el ajuste recién se visualizó hoy, de una manera que llamaron «masiva». «Las escuelas nos van informando, hoy ya recibimos el aviso de varias y de distintos distritos», agregaron.

Más temprano este jueves, el gremio había publicado otra misiva en la que confirmaba su negativa a la última oferta que llevó el Ejecutivo para la pauta salarial de 2026 en la provincia y que ya obtuvo el visto bueno de un sindicato como ATE.

«Reiteramos los motivos del rechazo de la propuesta analizada en las asambleas: el IPC debe ser anual y los incrementos deben darse en los básicos. Esto fue votado por unanimidad, ya que tener una cláusula de actualización anualizada nos da previsibilidad salarial y estabilidad en el desarrollo del año escolar», reprocharon.

Afirmaron que la propuesta «no contemplaba los planteos realizados por ATEN«, motivo por el que instaron al Gobierno «a hacer una propuesta superadora antes del 11 de diciembre».

Y advirtieron, en línea con lo resuelto por las asambleas realizadas el día lunes: «De no ser así, se anunciaría el no inicio del ciclo lectivo 2026». «Hoy la responsabilidad de resolver esta situación es del gobierno de la provincia», finalizó el escrito.

El ofrecimiento consiste, centralmente, en la continuidad de los incrementos trimestrales por un IPC ponderado durante el primer semestre del año que viene. Junto a eso, se sumó el pago de un bono extraordinario no remunerativo ni bonificable de $350.000 en la segunda quincena de enero.

También se planteó la actualización de algunos componentes del salario, como el monto que se abona por asignaciones familiares.