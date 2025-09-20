En Bariloche empresarios se reunieron con la Encargada de Negocios de la embajada de Estados Unidos

Integrantes de la Federación de Empresas y Entidades de Bariloche y zona Andina (FEEBA) se reunieron con la Encargada de Negocios de la embajada de Estados Unidos en la Argentina, Heidi Gomez, y con la Agregada de Ciencia y Tecnología, Lydia Senatus.

Un encuentro similar está previsto para la tarde de este sábado entre esas funcionarias diplomáticas y el gobernador Alberto Weretilneck.

Desde la entidad empresaria indicaron que durante la reunión se abordaron «temas prioritarios para el desarrollo regional», entra las que se destacaron «inversión estadounidense, cooperación comercial y oportunidades en sectores estratégicos como energía, emprendimiento e innovación tecnológica».

El objetivo principal fue fortalecer los vínculos con la comunidad empresarial local y recoger de primera mano las perspectivas de los distintos actores.

Desde FEEBA destacaron «la cordialidad y apertura del diálogo, que permitió identificar áreas de interés común y sentar bases para futuras iniciativas conjuntas», mientras que señalaron que «este acercamiento, remarcaron, constituye un paso significativo para potenciar la integración internacional de Bariloche y generar proyectos que impacten de manera positiva en la economía regional».

La institución agradeció la disposición de Gomez y Senatus para abrir un espacio de intercambio directo con el empresariado local, resaltando que la visita representa «una oportunidad concreta de trabajo conjunto en el camino hacia un crecimiento sostenible y equitativo para la región».

Desde la entidad se reafirmó el compromiso institucional de acompañar este tipo de iniciativas de alcance internacional, «con el propósito de consolidar alianzas estratégicas que favorezcan la inversión, la innovación y el desarrollo productivo en beneficio de toda la comunidad».