Fuerza Patria presentó sus candidatos en Viedma
Hubo una amplia convocatoria a la militancia porque "ninguno sobra, todos somos necesarios", dijo el presidente del PJ, Sergio Hernández.
Los principales candidatos de Fuerza Patria encabezaron este viernes un multitudinario acto en la sede central del Partido Justicialista en la capital provincial de cara a las elecciones de octubre próximo.
Estuvieron presentes concejales, legisladores, intendentes, autoridades universitarias y referentes de distintos sectores y en la presentación, el presidente del partido Justicialista, Sergio Hernández, señaló que «para que estas cosas estén ocurriendo transitamos muchos momentos difíciles, pero que nos hicieron crecer» y «el partido , el país, nos exigen estar a la altura de las circunstancias».
El dirigente indicó que «todos los que tiene representación pidieron ir en unidad para este desafío importante que tenemos el 26 de octubre» y convocó «a todos, a todos» porque «ninguno sobra, todos somos necesarios».
Durante el acto, el candidato a senador Martín Soria advirtió que «después de un año y nueve meses, hay muchos argentinos y argentinas que se dieron cuenta: Este loquito que pusimos en la Rosada nos mintió, nos tomó el pelo».
Agregó que «para este delirante de presidente, la casta son los jubilados, la casta son los laburantes» y remarcó que «nosotros somos peronistas, y por un plato de comida no vamos a entregar ni a nuestros viejos ni a nuestros estudiantes».
Por su parte, Ana Marks sostuvo que el peronismo tiene «la responsabilidad histórica de defender la patria y mantener la dignidad de nuestro pueblo como guía», mientras Adriana Serquis, candidata a diputada, remarcó que «la crueldad de este gobierno se expresa en cada recorte, pero la unidad nos permite enfrentarlo con ciencia, conocimiento y políticas públicas».
A su turno, Leandro Costa Brutten, integrante de la misma nómina, convocó a cada estructura política y movimiento social a «trabajar fuertemente para garantizar la victoria en octubre», destacando que la tarea militante será decisiva en todo el territorio provincial.
