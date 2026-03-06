En Canadá Weretilneck busca acuerdos para potenciar la empresa Invap

El gobernador Alberto Weretilneck continúa con su gira en Toronto, donde participó en la convención minera Prospectors & Developers Association of Canadá (PDAC), y sumó una reunión con directivos de la empresa Candu Energy que se dedica a la fabricación de reactores nucleares.

El objetivo del encuentro fue fortalecer el vínculo con Invap y abrir nuevas oportunidades de cooperación tecnológica que permitan ampliar la participación de Río Negro en la industria nuclear internacional.

«Estamos visitando una de las empresas que fabrica reactores nucleares más grandes del mundo, trabajamos para vincular aún más a Río Negro y a Invap, con Canadá y con el desarrollo de la energía nuclear, que va a ser la energía determinante en el futuro del mundo» destacó el mandatario.

Remarcó que Invap «es un orgullo para Río Negro y un actor reconocido a nivel internacional en el desarrollo de tecnología nuclear, satelital y de alta complejidad» y dijo que «el desafío es seguir transformando ese potencial en nuevas inversiones, más desarrollo tecnológico y más oportunidades de trabajo para los rionegrinos».

El encuentro se realizó en las afueras de Toronto, donde funciona una de las fábricas de reactores nucleares más importantes del mundo, y se analizaron posibles acuerdos de cooperación, intercambio de experiencia y trabajo conjunto en la operación y modernización de centrales nucleares, servicios tecnológicos y futuros proyectos.

La iniciativa apunta a potenciar el rol de Invap y a integrar cada vez más a Río Negro en la cadena de valor nuclear global, combinando los recursos de la provincia, el talento científico y la capacidad tecnológica desarrollada durante décadas.

La actividad se desarrolló en el marco de la agenda oficial que el Weretilneck lleva adelante en Toronto, donde participa de la convención minera PDAC, el encuentro más importante del mundo del sector.