El gobernador Weretilneck busca en Canadá nuevas inversiones mineras

El gobernador Alberto Weretilneck participa en la Prospectors & Developers Association of Canadá (PDAC), la convención minera más importante del mundo, que se realiza en Toronto.

El mandatario integra una importante delegación nacional y destacó que la provincia busca atraer nuevas inversiones para lograr «más trabajo y oportunidades, especialmente entre los jóvenes».

En el marco del “Argentina Day”, donde la delegación nacional expuso ante 470 empresas e inversores internacionales, se presentaron los avances del sector y el escenario de estabilidad y previsibilidad para el desarrollo de grandes proyectos. Río Negro integra esa representación federal mostrando continuidad política, seguridad jurídica y reglas claras para invertir.

“Este es el primer día de trabajo aquí en Toronto, en la feria más grande del mundo de minería. Estamos mostrando qué es el Río Negro minero. Un futuro y un rumbo enorme” señaló Weretilneck.

Agregó que «queremos que haya inversiones, queremos que haya empleos, queremos que nuestros jóvenes vean en la minería la gran oportunidad posible. Por eso estamos aquí en Canadá, para que nos conozcan y para que confíen en Río Negro».

La presencia en la PDAC forma parte de una estrategia sostenida para posicionar a la provincia en el escenario internacional y transformar su potencial minero en trabajo local, formación y desarrollo territorial.

La delegación argentina está integrada por el Secretario Coordinador de Energía y Minería, Daniel González; el Secretario de Minería, Luis Lucero; el titular de la Agencia de Inversiones, Diego Sucalesca y los Gobernadores Weretilneck y Carlos Sadir de Jujuy; además de los vicegobernadores Rubén Dusso (Catamarca), Teresita Madera (La Rioja) y Hebe Casado (Mendoza), junto a ministros y funcionarios de Salta, Santa Cruz y San Juan.

Antes de partir Weretilneck contó que el objetivo es «mostrar principalmente el potencial uranífero de Río Negro, empezando por el proyecto Ivana (al norte de Valcheta), que es el más avanzado y con las inversiones confirmadas para pasar a la factibilidad del proyecto».

«Mostrar nuestra cartera de proyectos y potenciar proyectos con uranio», con el «ecosistema nuclear en la Provincia con el Instituto Balsero, el Invap y el Centro Atómico».