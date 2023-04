En medio de la interna del PRO, María Eugenia Vidal pidió «bajar todas las candidaturas»

La diputada nacional del PRO María Eugenia Vidal pidió que su espacio decline todas las candidaturas para «volver a empezar«. Las declaraciones de la legisladora se dan a una semana de la controvertida decisión del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de convocar a elecciones concurrentes con boleta única electrónica.

La resolución del precandidato presidencial y mandatario de la Ciudad generó cuestionamientos por parte del líder del partido amarillo, el ex mandatario Mauricio Macri, y la presidenta del Consejo Nacional del PRO y presidenciable, Patricia Bullrich. Hasta la propia Vidal apuntó contra Rodríguez Larreta.

“Hoy el PRO tiene que bajar todas las candidaturas a todos los cargos y volver a empezar. Mostrar su programa de gobierno y las reglas con las que va a competir. Todas. Jefe de gobierno, gobernador, presidente. Todas”, aseguró la exgobernadora en diálogo con Radio Rivadavia.

En el mismo sentido, contó que viene “conversando en privado” sobre esta posibilidad y que si todos acceden, ella daría ese paso. “Si hubiera una discusión como la que planteo, donde todos renunciamos, yo también lo haría, sin dudas”, afirmó.

Vidal hizo mención a las repercusiones que aún genera la decisión de implementar el sistema de elección concurrente en la ciudad de Buenos Aires. Fue allí cuando la legisladora intentó acallar los rumores de crisis interna. “La decisión está tomada y no tiene vuelta atrás. Será de la manera en que Horacio determinó. No hay más que discutir. Ya está”, afirmó.

“Un desacuerdo no es una ruptura. También lo tuvimos cuando Gabriela Michetti y Rodríguez Larreta querían ocupar el mismo lugar. Lo resolvieron los porteños”, expresó, en alusión a lo ocurrido en 2015, cuando el actual jefe de gobierno se impuso, con ayuda de Mauricio Macri, para ser el candidato del partido.

Vidal apuntó contra Larreta por las Elecciones en Buenos Aires

La ex gobernadora bonaerense recurrió la semana pasada a una frase propia del ex jefe de Estado y líder del PRO, Mauricio Macri, para criticar a Rodríguez Larreta: «Somos el cambio o no somos nada», dijo, luego de que el alcalde de la Ciudad oficializara la modalidad de votación prevista para este año en el distrito porteño.

«El PRO y el JxC (Juntos por el Cambio) que le prometimos a los argentinos no es este», remarcó la legisladora nacional. «No hay ambición personal que pueda estar por encima de nuestros valores y del equipo«, insistió.

Minutos más tarde, Macri retuiteó el mensaje de Vidal y expresó, en la misma red social: «Coincido con María Eugenia. Qué profunda desilusión»

Con información de Noticias Argentinas e Infobae