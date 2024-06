Los abultados aumentos en las tarifas de servicios básicos, que llevaban meses de anuncios y amagues y que comenzaron a traducirse este mes en las facturas, generaron fuerte preocupación entre comercios y empresas rionegrinas, que buscan la forma de enfrentarlos con acciones colectivas.

Para Wálter Sequerira, presidente de la Federación de Entidades Empresarias de Río Negro (FEERN) la situación «es muy preocupante» porque los aumentos son «exorbitantes» y contó casos de hoteles y restaurantes con subas de entre el 1.000 y 1.300% en las tarifas de gas y una factura de luz por 32 millones de pesos en una empresa frutícola de Roca.

El dirigente recordó gestiones realizadas ante el EPRE, antes de los últimos aumentos, referidas a que no se autorizaran las subas, que no hubiera cortes de servicios y planes de pagos, «pero nunca nos contestaron».

Pidió la intervención de la provincia para accionar de forma conjunta y contó que las autoridades de Tierra del Fuego presentaron un reciente amparo judicial, al igual que otras provincias del norte del país, mientras que Santa Cruz y Chubut van por el mismo camino.

«Los hoteles de los destinos emergentes están cerrando porque no pueden afrontar los gastos» dijo Sequeira y explicó que «si una Pyme cierra, no sólo no paga luz y gas, sino que los pocos empleados se quedarán sin trabajo y tampoco van a poder pagar» los servicios.

La Federación está realizando un relevamiento provincial «para ver como está la situación de los negocios Pymes y Minipymes» y contó que «en diez días se van a conocer los datos» que -estimó- «van a ser muy duros».

Por otra parte, Sequeira estará en Buenos Aires el 13 de este mes en la reunión del Consejo Directivo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) donde se analizará la situación nacional en diferentes comisiones como de Energía, Ilegalidad y Economías Regionales. «Vamos a hacer un bosquejo de la situación nacional» pero todo indica «que es muy preocupante» dijo el dirigente.

En tanto, en los últimos días desde la Cámara de Turismo de Bariloche empezaron a afinar el texto de un recurso de amparo contra la política tarifaria impuesta del gobierno nacional, a la que consideran una amenaza concreta para la estabilidad de sus emprendimientos.

Como una señal gráfica de lo que se juegan, varios de ellos no dudaron en calificar a los aumentos como un irracional «tarifazo», un término que suele ser más propio de otros sectores, como sindicatos, organizaciones sociales o barriales.

El presidente de la Cámara de Turismo, Néstor Denoya, dijo que los incrementos recibidos tienen un piso del 400% y llegan a picos del 1.600%. Las boletas cayeron además en el peor momento, porque el turismo atraviesa una temporada baja como hace años no se registrada, con la actividad casi paralizada.

Las pequeñas industrias y los comercios en general no escapan a esa situación, pero la cámara que los agrupa se maneja por ahora con mayor cautela y está en pleno relevamiento de casos, con la idea de llamar a una «reunión ampliada» esta semana, de la que podrían surgir acciones sectoriales.

El impacto en la hotelería es grande, porque la necesidad de calefacción y de suministro eléctrico en muchos casos no se puede sectorizar y no admite ahorros, pese a que las instalaciones en buena parte permanezcan vacías.

Con la asistencia del consejero rionegrino la Confederación Económica de la Mediana Empresa analizará la situación el jueves 13 en CABA.

El presidente de la Cámara de Comercio e Industria, Hernán Lagar, dijo que están en «ronda de consultas» y que no tiene cifras todavía, pero el malestar es generalizado.

«Además del turismo, la afectación es muy dura para algunas industrias que tienen potencia instalada y altos consumos, como las cerveceras, y también las chocolateras -afirmó-. La construcción tal vez no lo sienta tanto. Pero otro sector muy impactado son los mercados y almacenes de barrio, que con una heladera y una pequeña calefacción ya tiene tarifas que los desequilibran por completo en su giro comercial» aseguró el dirigente.

Dijo que la situación podría compararse con la pandemia de Covid, cuando hubo una crisis generalizada por cierres o caída de ventas y muchos no pudieron hacer frente a las facturas, pero aparecieron medidas de mitigación, entre ellas la prohibición de cortes y la refinanciación de deudas.

Según Lagar, hoy la situación es muy distinta porque aquella vez «todos los canales de diálogo con las autoridades estaban abiertas, pero acá no se ve nada de eso». Señaló que la imposibilidad de pago y los posibles cortes todavía no ocurrieron, pero empezará a desatar conflictos el mes próximo, y por eso quieren anticiparse.

Lagar señaló que las medidas de ahorro son viables pero limitadas. «En las grandes superficies el costo de calefaccionar e iluminar es enorme y en algún hipermercado ya se empezó a ver que algunas líneas de luz están apagadas -afirmó-. Todo bien mientras no apaguen las heladeras».

Las Defensorías del Pueblo acumulan reclamos que presentarán ante las diferentes empresas

La situación de las familias y usuarios particulares es igual de apremiante con la llegada de las tarifas actualizadas, en especial de gas y de luz, y la Defensoría del Pueblo de la provincia, como de varios municipios, abrieron una convocatoria para los interesados en acogerse a un reclamo colectivo, que podría abordar «desde lo administrativo y desde lo judicial».

En la provincia Adriana Santagati se reunió con dirigentes de la FEERN y está recogiendo información al igual que organismos similares de las provincias patagónicas.

Desde la Defensoría se indicó que es importante que, al momento de realizar el reclamo, las personas adjunten una copia del DNI junto a la última factura recibida y la del período anterior.

La presentación puede hacerse personalmente o a través de cualquiera de las vías digitales: consulta@defensoria.rionegro.gov.ar, al WhatsApp 2920 239023 o a www.defensoria rionegro.gov.ar.

Por su parte, la Defensora del Pueblo de Bariloche, Analía Woloszczuk dijo que recurrir a la Justicia no está descartado.

Interpelación y freno a los cortes de los suministros

Legisladores del bloque Partido Justicialista-Nuevo Encuentro cuestionaron el alto valor de las tarifas eléctricas en Río Negro y piden la presencia en el parlamento de las autoridades del Entre Provincial Regular de la Electricidad (EPRE), mientras que sus pares de la Coalición Cívica ARI presentaron un proyecto de ley para suspender los cortes de suministro domiciliario.

Para los parlamentarios Ana Marks, Daniel Belloso y Leandro García «Río Negro tiene las tarifas eléctricas más altas del país» y «ante los continuos incrementos» pidieron a las autoridades del EPRE que «se presenten en la Legislatura, como la ley lo indica, y brinde detalles de la labor de control realizada sobre la empresa Edersa, y las cooperativas CEB y CEARC», además requieren que «se informe el plan de acción que se desarrollará en el organismo ante los incrementos desmedidos».

El pedido está contemplado en un proyecto de Comunicación que fue presentado para que las autoridades del EPRE expliquen «las medidas a adoptar en beneficio del interés público, incluyendo la protección de los usuarios ante los incrementos tarifarios que están deteriorando la capacidad adquisitiva de los usuarios residenciales y la capacidad productiva de comercios y Pymes». También presentaron un proyecto de Ley para modificación la integración del EPRE para permitir la participación de vecinos y empresarios.

Por su parte, los legisladores del bloque CC ARI Cambiemos presentaron un proyecto de Ley para que se suspendan, hasta fin de año, los cortes de suministro domiciliario de los servicios públicos de gas natural y energía eléctrica, que «en los últimos meses han registrado un desmedido aumento dispuesto por el gobierno nacional».

La bancada formada por Javier Acevedo, Daniela Agostina, Roberta Scavo y Fernando Frugoni propone una normativa para que, «en casos especiales, se prohíban los cortes», hasta el 31 de diciembre próximo.