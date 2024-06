Estatales: en Río Negro el Gobierno y ATE avanzaron en la reglamentación del teletrabajo

Un nuevo encuentro por el Convenio Colectivo en el ámbito de la administración pública rionegrina se realizó este martes en la sede de la Secretaría de Trabajo de Río Negro, con la participación de la delegación oficial que encabeza el legislador Lucas Pica y los representantes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), con Rodrigo Vicente a la cabeza.

Entre los temas se avanzó en regulaciones para la modalidad teletrabajo además de «los lineamientos generales de los primeros 44 artículos del proyecto» según se indicó desde la entidad gremial.

Además de Pica y Vicente participan Natalia García, Alejandra Gertosio y Nancy Hernández, por el Gobierno; y la dirigente Selva Sánchez y el asesor legal Diego Sachetti, por el gremio.

En la discusión de hoy se dejó asentado que las personas que sean contratadas para cumplir sus funciones bajo la modalidad teletrabajo «gozarán de los mismos derechos y obligaciones que los agentes públicos que trabajan bajo la modalidad presencial y su remuneración no podrá ser inferior a la que percibían o percibirían bajo la modalidad presencial».

Desde ATE indicaron que «también, hubo referencia a la jornada laboral, definida, en principio, en los mismos horarios que la de las personas que presten tareas en modo presencial» y se estableció que «el empleador puede modificar la modalidad de trabajo de presencial a teletrabajo para cualquier agente público» toda vez que «existan razones de servicio, conveniencia administrativa, u otros motivos fundamentados que justifiquen dicho cambio». Además «cualquier agente público que desempeñe sus funciones bajo esta modalidad puede solicitar el cambio a la jornada presencial».

«Desconexión digital» y otros puntos

Entre los puntos analizados se definió «el derecho a la desconexión digital» que significa «el derecho del agente público a no ser contactado y a desconectarse de los dispositivos digitales y/o tecnologías de la información y comunicación, fuera de su jornada laboral y durante los períodos de licencias».

En ese tiempo «el empleador no podrá exigir a la persona que trabaja la realización de tareas, ni remitirle comunicaciones, por ningún medio, fuera de la jornada laboral».

También se avanzó sobre «la provisión de elementos de trabajo y la capacitación» y «el acceso a los derechos colectivos: serán consideradas, a los fines de la representación sindical, como parte del conjunto de quienes trabajen en forma presencial».

Las partes pautaron una próxima reunión para el 24 de julio a las 10, para tratar los títulos referidos a Licencias y Franquicias.

Como ocurrió en encuentros anteriores no hay participación de UPCN que desde un primer momento cuestionó la convocatoria porque «le decimos a este gobierno que un convenio colectivo de trabajo que no incluye la discusión salarial no sirve, no es correcto, no genera ningún cambio en la vida de nuestros representados».