Sin nueva convocatoria a paritarias en Río Negro, se profundiza el malestar de los gremios

Los sindicatos estatales rionegrinos se impacientan porque el Gobierno no fijó una nueva fecha de paritarias y tampoco dio definiciones sobre el pago de los aguinaldos que correspondería pagar en un par de semanas.

Unter ratificó en las últimas horas el paro de mañana en respuesta a la falta de convocatoria urgente a paritarias que había reclamado al Gobierno, mientras que ATE fijó hasta hoy la espera de un llamado luego del rechazo de la última oferta salarial.

ATE y Unter no son los únicos gremios que rechazaron la oferta de sumas fijas para junio y julio, también Asspur y UPCN cerraron la puerta a un acuerdo cuestionando el esquema propuesto por “insuficiente”.

Todos -con sus matices de mayor o menor dureza- coincidieron en exigir una nueva paritaria en la que el Gobierno presente un plan superador, pero la respuesta hasta ayer no llegó para nadie.

La administración de Alberto Weretilneck alega falta de recursos para mejorar la oferta que incluye sumas que van desde los 50.000 a los 70.000 pesos en el caso de los estatales y de los 60.000 a los 90.000 pesos para los docentes. También, el Gobierno está abocado a conseguir los avales para la emisión financiera que permitiría pagar los aguinaldos en julio.

Weretilneck emitió el viernes un duro mensaje a la Unter que llamó a un paro inmediato de 24 horas tras rechazar la oferta y prometió cumplir otra jornada similar mañana. Lo calificó de “inentendible” y advirtió que no llamará a paritaria mientras haya medidas de fuerza, no liquidará las sumas fijas ofrecidas con los salarios de junio y también prometió descuentos por los paros.

Se desconoce si la firmeza del gobernador en no pagar las sumas fijas rechazadas también se extiende a los otros sindicatos que no firmaron el acuerdo, pero tampoco concretaron medidas de fuerza.

Cuatro estrategias distintas

ATE por el momento es cauto y pone énfasis en resaltar que las paritarias se mantuvieron abiertas en la provincia y en lugar de exigir e intimar, solo pidió “mayores esfuerzos”. Ahora se focaliza en la reunión que hoy tendrá con el Gobierno para continuar definiendo el texto del Convenio Colectivo de Trabajo.

UPCN fue más crítico en su rechazo y prometió ir a la Justicia para plantear la inconstitucionalidad de las sumas no remunerativas, que viene repitiendo el Gobierno a lo largo del año.

En el caso de Unter, además del paro cumplido el viernes, tiene previsto otra medida de fuerza de 24 horas mañana, por lo que los estudiantes esta semana solo tendrán un día de clases debido a los feriados. Hoy la dirigencia definirá qué acciones complementarán con la huelga.

Además, el sindicato docente ya convocó a su Congreso para el próximo martes 25 y realizó dos presentaciones en la secretaría de Trabajo, una por la intimación reciente a los docentes, y otra por el incumplimiento del acuerdo de noviembre de 2023 debido a que falta pasar al básico una suma de 30.000 pesos.

Asspur, que integra la Mesa de Salud, también rechazó la propuesta y pidió una nueva negociación sectorial.

El sindicato acusó al Gobierno de no cumplir acuerdos y dijo que en tres meses de conversaciones no se respondió a las demandas específicas, pero no definió medidas de fuerza.