En Río Negro, la Legislatura aprobó «Ficha Limpia» para los cargos en la Provincia

La Legislatura rionegrina aprobó el proyecto de Ficha Limpia, fijando el marco legal de inhabilitación de las candidaturas provinciales y partidarias para quienes tengan condenas por “delitos dolosos”.

El apartamiento alcanzará a los funcionarios en el Ejecutivo y en la Legislatura, con invitación al Poder Judicial, según la modificación que se incorporó en el debate del recinto.

La votación logró un fuerte respaldo, con cinco votos en contra, y se originaron en José Luis Berros, Magdalena Odarda y Fabian Pilquinao, de Vamos con Todos, y en Ana Marks y Daniel Belloso, del PJ. Puntualmente, el rechazo se mantuvo en la inconstitucionalidad de la propuesta inhabilitación y, también, en las dudas de la independencia judicial para otorgarle semejante poder de veto.

La Legislatura sesionó este miércoles por segundo día consecutivo, después que aprobó este martes Presupuesto y Paquete Fiscal, entre otras iniciativas.

En el nuevo temario abordó la ratificación de la primera prórroga petrolera, entre otros expedientes aprobados.

El expediente original fue presentado por el Poder Ejecutivo, reconociendo proyectos elevados por las bancadas del PRO y, luego, de la UCR.

La iniciativa gubernamental es más abarcativa y fija el alcance para todos aquellos delitos dolosos cuando, en general, se limitan a los vínculados con la administración pública.

La inhabilitación se plantea cuando la persona tiene “condena con sentencia confirmatoria por parte del Tribunal de Impugnación o sentencia penal firme cuando la persona imputada no interpusiera impugnación”.

El legislador Lucas Pica fundamentó el proyecto del Ejecutivo, y el presidente del bloque, Facundo López cerró el debate. Foto: Marcelo Ochoa.

El texto inicial indicaba que la inhabilitación se mantenía hasta el cumplimiento de la condena, pero se modificó y se extendió por 20 años en los casos de delitos contra la administración pública y por 10 años en los restantes hechos.

Lucas Pica fue el miembro informante del oficialismo. Dijo que Weretilneck propone “bloquear la oferta electoral para que solamente puedan saltar la tranquera” y sean candidatos “los mejores hombres y mujeres».

Por la UCR, Lorena Matzen entendió que la iniciativa es un “punto de inflexión para recuperar la confianza de la gente en la representación política”. Su par riel Bernatene agregó que “responde a una demanda urgente para garantizar la transparencia y la ética en la función pública».

Desde el PRO, María Laura Frei adelantó el acompañamiento de la bancada, pero entendió que era una jugada “más oportunista que sincera” del gobierno provincial. Juan Murillo remarcó que “es una luz que da mucha esperanza, y va a hacer que mucha más gente asuma el compromiso de querer participar”.

El presidente de esa bancada, Juan Martín remarcó que finalmente este tratamiento llega al recinto y consideró que ahora “valores y convicciones le van a ganar al oportunismo y a la impunidad”.

El libertario Santiago Ibarrolaza entendió que entrar en “garantismos no tiene sentido” y eso ha logrado “que la sociedad termine enojada con la política”. También respaldá Elba Mansilla, de Primero Río Negro.

El PRO y el ARI coincidieron en sus apoyos al proyecto de Ficha Limpia. Foto: Marcelo Ochoa.

Para Roberta Scavo, del ARI, el “proyecto viene a fomentar la transparencia institucional” y así se “acaba la impunidad, que en Argentina es muy poderosa”. El titular de la bancada, Javier Acevedo consideró que con esta norma se trata “de recuperar la credibilidad y la confianza de todos los ciudadanos, en especial, de los jóvenes, muchos descreídos de la política, escépticos».

Desde Vamos con Todos, Luciano Delgado se diferenció de sus pares y adelantó que personalmente apoyaría la iniciativa gubernamental para “mejorar la democracia”, a pesar de sus dudas con el accionar judicial.

En cambio, los otros miembros de la bancada rechazaron el expediente. Magdalena Odarda aseguró que es contraria a la Constitución Nacional por su «violación» del estado de inocencia y al principio de cosa juzgada. Advirtió que su sanción “puede ser entendido como herramienta de proscripción política».

Daniel Belloso, Ana Mark y Magdalena Odarda votaron en contra. Abajo, el libertario Santiago Ibarrolaza apoyó la iniciativa. Foto: Marcelo Ochoa.

Luego, José Luis Berros justificó su oposición en la falta “independencia, imparcialidad e idoneidad de la Justicia de Río Negro”.

Ana Marks, del PJ Nuevo Encuentro, insistió en la inconstitucionalidad. «Generar inhabilitaciones a personas que no tienen sentencia firme puede ser una herramienta muy peligrosa, no para nadie en particular, sino para la democracia en general».

Al final, el presidente del bloque oficialista, Facundo López quien aseguró que «el proyecto del Gobernador es superador, porque no nos quedamos en el detalle del delito contra la administración pública y fuimos por todo». “Nadie está proscribiendo a nadie, lo que no hay que hacer es cometer delitos”.