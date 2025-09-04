En Viedma comienza el juicio político al camarista Gustavo Guerra Labayén

A partir de las 9 comenzará hoy el juicio político contra Gustavo Guerra Labayén, integrante de la Cámara Laboral de Viedma que lleva más de un año suspendido en sus funciones.

El Procurador General, Jorge Crespo, en su rol acusador; le endilgará dos hechos. El primero un atraso laboral en 25 causas tramitadas entre marzo y diciembre de 2023 y el segundo la pérdida de competencia en 8 causas -incluidas en aquellas 25- entre marzo de 2023 y febrero de 2024 por el incumplimiento reiterado en su obligación de fallar en los plazos establecidos.

Para la defensa que ejerce Fernando Chironi el proceso no garantiza imparcialidad ya que Guerra Labayén sería juzgado por varias personas que «tienen coincidencias con la comisión directiva» del Colegio de la Abogacía local que hizo la denuncia en su momento.

«Es un poco juez y parte» dijo ayer el letrado en declaraciones radiales, pero sobre ese punto realizó distintos planteos que fueron desestimados tanto por el Consejo de la Magistratura como por el Superior Tribual de Justicia.

El Consejo estará integrado por la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Cecilia Criado; en representación de ese Poder estará el juez Gustavo Bronzetti; los legisladores Marcelo Szczygol, Marcela González Abdala y Juan Murillo Ongaro y los representantes del Colegio de la Abogacía de Viedma Maximiliano Mullaly Bratulich, Candela Soledad Fantón y Luisina Paola Devia.

Las audiencias se realizarán en el auditorio del Poder Judicial en la capital provincial, se estima que la primera jornada estará destinada a los alegatos de apertura de las partes y la posible declaración de Guerra Labayén, si es que así lo decide.

La lista de testigos está integrada por funcionarios y empleados judiciales como así también por abogados locales, uno de ellos en su momento integraba el Consejo de la Magistratura y alteró la conformación del cuerpo en audiencias anteriores.