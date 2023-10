En Viedma las autoridades municipales electas en abril recibieron sus diplomas

«Me he preparado para llegar esto y tiene otro sabor» dijo Marcos Castro, intendente electo de la capital provincial, a poco de recibir el diploma durante un acto que se desarrolló en el Centro Cultural II encabezado por los integrantes de la Junta Electoral Municipal que llevó adelante todo el proceso que tuvo su desenlace el 16 de abril pasado con su triunfo encabezando la boleta de Juntos Somos Río Negro.

La ceremonia contó con las presencias del actual intendente, Pedro Pesatti; el vicegobernador de Río Negro, Alejandro Palmieri; la presidenta del Superior Tribubal de Justicia, Liliana Piccinini; la presidente del Concejo Deliberante, Maricel Cévoli; el Jefe de Gabinte de la provincial, Pablo Zúcaro; y el ministro de Gobierno rionegrino, Mariano Ferrari; entre otras autoridades.

Además de Castro recibieron sus diplomas los concejales y las concejalas que formarán el próximo cuerpo deliberativo: Evelyn Rousiot, Silvina Daniela Franco, Yésica Lorena Alan, Vanesa Cacho Devincenzi, Luciano Ruíz, Natalia Macri, María Elena Andría, Julián Algañaras y Pedro Bichara. También los futuros integrantes del Tribunal de Cuentas: Cristian Herrera, Giselle, Rosas Catriel y Emilio De Rege.

«Si algo tiene que pasar en este momento es tener una fuerte gestión emocional» indicó Castro porque «hay sensaciones de emoción, de mucha alegría, de satisfacción. Ver que la familia, amigos y tantos vecinos te vienen a desear éxito en la gestión me motiva, me entusiasma y me posiciona de cara a lo que viene».

Agregó que «empieza un proceso desde esta formalidad, que avanza» y «estamos a pocas semanas de asumir el próximo gobierno, muy entusiasmado, con muchas ganas, concentrado» porque «son muchas las cosas en las que estoy trabajando, por mi cargo actual como Jefe de Gabinete, en plena gestión, y pensando en lo que viene».

Dijo Castro que «lo estoy haciendo con mucha pasión, disfruto lo que hago, me he dedicado siempre a esto y me he preparado para llegar acá. Eso tiene otro sabor» remarcó.