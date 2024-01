En vivo | Comenzó el debate de la Ley Ómnibus en Diputados: seguí las discusiones, minuto a minuto

El plenario de las Comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y de Presupuesto en la Cámara de Diputados dio inicio al debate sobre el proyecto de ley de «Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos». Ministros del Gobierno de Milei, entre ellos Eduardo Rodríguez Chirillo, secretario de Energía, y Mariano Cuneo Libarona, ministro de Justicia, expondrán sobre los alcances de la reforma. Más temprano, el vocero Manuel Adorni, afirmó que «no se negociará el proyecto», aunque se aceptarán «sugerencias» para posibles modificaciones.

Este proyecto, también conocido como Ley Ómnibus, aborda reformas estructurales en diversos sectores de la sociedad. El plenario, que se extenderá durante varios días, contará con la presencia de funcionarios clave del Gobierno y se espera una jornada intensa de discusiones.

La primera jornada de discusión tendrá como protagonistas al Procurador del Tesoro, Rodolfo Barra; el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo; y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

El diputado nacional Martín Tetaz (UCR) aseguró que le gustaría que vaya al Congreso el ministro de Economía, Luis Caputo. “Todavía no entendemos por qué mandó esta ley y todavía no mandó el presupuesto y elige gobernar con un proyecto que en su momento dijo que era un mamarracho”, subrayó Tetaz.

Pese a la solicitud, desde el partido centenario ratificaron que el espacio no liderará “ningún proceso de rechazo” a la ley ómnibus ni al DNU.

En representación de la izquierda, Myriam Bregman cuestionó duro al Gobierno por el tratamiento de la ley y destacó la ausencia del asesor presidencial Federico Sturzenegger con una referencia a uno de los perros de Javier Milei. «¿Qué es, otro fantasma como Conan?», criticó la legisladora del FIT en el inicio del debate.

Los funcionarios de Milei hablaron en Diputados: «No se pretende cerrar el Congreso»

Tras esas intervenciones, el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, reveló que mañana miércoles estarán presentes Francos y Patricia Bullrich. También sostuvo que será el turno del bloque económico, pero no confirmó a Luis Caputo, sino que habló del “equipo de economía, con todos sus secretarios”.

El secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, comenzó intentando explicar la emergencia pública y la delegación de facultades al Ejecutivo.

“Por la dimensión en la que se encuentra la administración pública, el Ejecutivo necesita facultades para poder ordenarlo y achicarlo. Por eso, se respetó lo máximo posible constitucionalmente para que el Poder Ejecutivo poder ejercer facultades que corresponden al Congreso”.

En esa línea, agregó: “Se establecen las bases de delegación, un plazo determinado que habíamos planteado de dos años por dos de prórroga. Nos sugerían que fuera de un año más uno de prórroga, algo que estamos considerando para la versión final”.

“No es un cheque en blanco del Ejecutivo al Congreso ni se pretende cerrar el Congreso. Se piden cosas muy específicas y es más moderno que otras reformas”, remarcó.

Luego fue Rodolfo Barra, procurador del Tesoro, quien complementó la explicación: “Esta sí es una verdadera reforma del Estado. Nuestro país está en una situación grave. Es culpa de la estructura, que se quiso desarmar hace unos años y no se pudo”.

“Si hay crisis económica, no va a haber Constitución vigente. Si la crisis nos lleva a los extremos que podemos temer”, advirtió. Barra citó una frase de Perón y en ese momento una invitada de la oposición le contestó: “Lavate la boca antes de hablar de Perón”.

Ley Ómnibus en Diputados: el PRO solicitará cambios

Silvia Lospennato, diputada de PRO, sostuvo que desde su espacio van a plantear modificaciones para la Ley Ómnibus. Anticipó que no van a aceptar que se declare la emergencia pública y delegación de facultades con prórrogas a discreción del Gobierno.

“No creemos en las autoprórrogas de las emergencias. De hecho, creemos que eso es una clara violación institucional en la que ha incurrido el gobierno de Alberto Fernández, que se ha hecho prórrogas durante el Covid. Aceptamos la posibilidad, pero esa prórroga corresponde al Congreso, no puede ser una autodelegación”, explicó.

Cómo será la agenda del debate de la Ley Ómnibus: las intervenciones de los ministros y los horarios provisorios

14:05: El secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, inició las exposiciones sobre el proyecto y su área de incumbencia. Se abordan aspectos relacionados con la reforma del Estado y los cambios propuestos en energía.

15:30: Rodríguez Chirillo concluirá su exposición. Ahora, se espera por la intervención del ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona, quien abordará cuestiones jurídicas y la relación del proyecto con la cartera de Justicia.

17:15: Mariano Cuneo Libarona iniciará su presentación, destacando los puntos legales y constitucionales de la propuesta. Se espera que brinde detalles sobre cómo la ley impactará en la justicia y las instituciones jurídicas.

19:45: El ministro de Justicia finalizará su exposición. Se anunciará la participación del Procurador General del Tesoro, Rodolfo Barra, durante la jornada de mañana.

Cómo sigue el debate por la Ley Ómnibus, este próximo miércoles 10 y jueves 11 de enero

Según lo confirmado por el vocero presidencial Manuel Adorni, los diputados continuarán en el plenario de esas comisiones de 9 a 20, en un cronograma acordado por los titulares de esos tres cuerpos parlamentarios, los representantes de La Libertad Avanza (LLA) Gabriel Bornoroni y Nicolás Mayoraz y el de Avanza Libertad, José Luis Espert, que contaría en principio con la presencia del ministro del Interior, Guillermo Francos y de la titular de la cartera de Seguridad, Patricia Bullrich.

Ayer, desde el oficialismo analizaban la posibilidad de programar una tercera reunión para el jueves por la mañana, que completaría la presentación de funcionarios con la asistencia de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

«Confiamos en que este mes va a tener aprobación la ley», sostuvo ayer Adorni en una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno, donde además afirmó que «llama la atención que gente que ha dedicado toda su vida a la política no termine de comprender la urgencia que hay y la gravedad que reviste la situación en la Argentina y cuestionan algunos aspectos, que no tiene sentido hacer», en referencia a la oposición.

El vocero presidencial también expresó que el fin de semana se habían publicado «inexactitudes» respecto de la concurrencia de los ministros al Parlamento y confirmó que los funcionarios brindarán los detalles que «hagan falta» sobre las implicancias de esa norma «en cada área».

«Estamos abiertos al diálogo, estamos abiertos a las sugerencias y todo aquel que pueda aportar a que la ley mejore en torno a los objetivos de la libertad, será escuchado y analizado; no se negocia el contenido de la ley y no va a haber modificaciones de ninguna índole, excepto de que esa sugerencia venga acompañada de una mejora«, aseveró ayer Adorni.

En esa misma línea se expresó el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien aseguró que «no se negocia el norte ni las ideas» sobre la ley ómnibus pero aclaró que «sí se aceptan sugerencias para mejorar el camino hacia la libertad de los argentinos».

Tras considerar que «si un proyecto puede mejorar la calidad de vida de las personas con desregulaciones más creativas, van a ser tomadas sin problema», Menem cuestionó al bloque de Unión por la Patria (UxP), la principal fuerza de oposición en el Congreso, al sostener que es «la máquina de impedir».

De todos modos, Menem consideró que «nunca se vivió una crisis como ésta; tenemos que hacer cosas que no hicimos en estos 100 años, ya lo dijo el Presidente, no hay plata, pero yo agrego que no hay tiempo», añadió, al citar las definiciones del mandatario Javier Milei.

El presidente del bloque de diputados de LLA, Oscar Zago, dijo que el oficialismo trabajará «para sacar el 100 por 100» de la ley ómnibus «antes de fin de mes».

Desde la oposición, en tanto, el presidente del bloque de diputados de UxP, Germán Martínez, volvió a pedir que los nueve ministros del Gabinete nacional sean citados al Congreso para dar respuestas acerca del proyecto conocido como ley ómnibus, una iniciativa sobre la que advirtió que, en caso de aprobarse, al igual que el DNU 70/2023, provocará «la derrota del pueblo argentino».

«El problema no es que si se aprueban el mega DNU y la ley ómnibus va a ser derrotado el peronismo. El que va a ser derrotado es el pueblo argentino, con sus 47 millones de habitantes», sostuvo Martínez acerca de los alcances de ambas iniciativas que proponen reformas estructurales en distintos sectores económicos, políticos y sociales del país.

La solicitud de la principal bancada opositora quedó resuelta cuando ayer, desde el oficialismo, se confirmó que las presencias de los funcionarios serían presenciales, y no por Zoom.

Con sólo 38 legisladores, LLA necesitará establecer acuerdos con otros bloques de la oposición para avanzar en esa norma, que aspira a aprobarla antes del fin de las sesiones extraordinarias, que concluyen el 31 de enero próximo.

Desde el oficialismo, se expresó la confianza en lograr la aprobación de la ley antes de fin de mes. Por otro lado, la oposición, liderada por Unión por la Patria (UxP), sigue solicitando la citación de los nueve ministros del Gabinete para brindar respuestas sobre el proyecto.